Iron Mountain InSight Digital Experience Platform (DXP) hilft Kund:innen dabei, Workflows zu automatisieren, Daten schneller zugänglich zu machen, Audit-Vorschriften ein zu halten und ihre Daten KI-fähig zu machen.

Intelligente Dokumentenverarbeitung ermöglicht es jedem, Informationen aus Inhalten zu extrahieren, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind.

Kund:innen und Systemintegrator:innen können mit Hilfe von Entwurfsvorlagen kundenspezifische Lösungen für Content Management und Workflow-Automatisierung erstellen.

Der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagementlösungen Iron Mountain (NYSE: IRM) gab heute die Verfügbarkeit der Iron Mountain InSight Digital Experience Platform (DXP) bekannt, einer sicheren Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240805735859/de/

Iron Mountain InSight® Digital Experience Platform (Photo: Business Wire)

Kund:innen können die Plattform nutzen, um auf physische und digitale Informationen zuzugreifen, diese zu verwalten, zu steuern und zu monetarisieren. KI-gestützte Self-Service-Tools automatisieren Arbeitsabläufe, ermöglichen auditfähige Compliance und machen Daten zugänglich und nutzbar. Die einzigartige intelligente Dokumentenverarbeitung von InSight DXP extrahiert, klassifiziert und reichert die Informationen schnell und genau an. So können Kund:innen physische und digitale unstrukturierte Informationen schnell in strukturierte, verwertbare Daten umwandeln, die sie in ihren integrierten Geschäftsanwendungen und als Grundlage für ihre KI-Initiativen verwenden können.

Umfragen, die in sechs Ländern mit 700 IT- und Daten-Entscheidern durchgeführt wurden, zeigen, dass die meisten (93 %) der befragten Unternehmen generative KI bereits in irgendeiner Form nutzen. Eine überwältigende Mehrheit der Befragten (96 %) stimmt zu, dass eine einheitliche Asset-Strategie für die Verwaltung sowohl digitaler als auch physischer Assets für den Erfolg von Initiativen mit generativer KI (GenAI) von entscheidender Bedeutung ist.

Die modulare InSight DXP-Plattform umfasst einen sicheren Chat auf Basis generativer KI, der einen schnellen Zugriff auf in Dokumenten enthaltene Daten ermöglicht. Damit können Daten und Dokumente in einer sicheren, isolierten Umgebung, getrennt von öffentlich verfügbaren GenAI-Anwendungen, schnell abgefragt werden. Mit dem Low-Code-Lösungsdesigner kann jeder mithilfe der intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen Inhalte intelligent verarbeiten und Erkenntnisse aus ihnen gewinnen.

Nathan Booth, Produktmanager bei Amazon MGM Studios, sagt: "Die Integration von GenAI in das Content Management mit Iron Mountain InSight DXP hat das Potenzial, uns bessere Einblicke in unsere Ressourcen zu verschaffen. So werden wir potenziell schneller und leichter Geschäftsentscheidungen treffen können."

InSight DXP konzentriert sich auf die Verbesserung der Business-to-Employee-Erfahrung (B2E), wodurch die Kund:innen von Iron Mountain bedeutungsvolle Erlebnisse für ihre Mitarbeitenden schaffen und gleichzeitig die Produktivität steigern können.

Amy Machado, Senior Research Manager für Enterprise Content und Knowledge Management Strategies bei IDC, sagt: "Die Fähigkeit von Iron Mountain, seiner Kundschaft mithilfe von Low-Code-Tools bei der Erstellung von Modellen und der Sicherung von Daten innerhalb von Large Language Models (LLMs) zu helfen, kann die Art und Weise verändern, wie Unternehmen auf Dokumente zugreifen und diese monetarisieren sowohl digital als auch physisch."

Narasimha Goli, Senior Vice President, Chief Technology and Product Officer, Iron Mountain Digital Solutions, sagt: "Wir freuen uns sehr, InSight DXP vorzustellen unsere SaaS-Plattform der nächsten Generation, die die Grundlage für die KI-Bereitschaft bildet. InSight DXP verwandelt Ihre Informationen ob physisch oder digital, strukturiert oder unstrukturiert von ungenutztem Potenzial in umsetzbare Leistung. Mit dieser innovativen Plattform können Unternehmen das gesamte Potenzial ihrer Daten ausschöpfen, intelligente Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen."

Mithu Bhargava, Executive Vice President und General Manager von Iron Mountain Digital Solutions, sagt: "Wir sehen InSight DXP als eine wichtige Plattform, die unseren Kund:innen dabei hilft, ihre Daten für den Einsatz von generativer KI und anderen KI-gestützten Anwendungen vorzubereiten. So können sie die betriebliche Effizienz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Mit einheitlichem Asset Management, Information Governance, Workflow-Automatisierung und Tools zur intelligenten Dokumentenverarbeitung können unsere Kund:innen Informationen über physische und digitale Assets hinweg effizient verwalten."

InSight DXP ist eine flexible Plattform, die für die schnelle Entwicklung, Erstellung und Veröffentlichung von Lösungen entwickelt wurde. Sie reicht von branchenspezifischen Lösungen, wie z.B. Anwendungen für das Bankwesen (z. B. Digitale Auto Lending) und das Gesundheitswesen (z. B. Austausch von Patienteninformationen), bis hin zu branchenübergreifenden Lösungen, wie z.B. Digitales Personalwesen und Rechnungsbearbeitung. Diese vorgefertigten, anpassbaren Lösungen sollen Kund:innen und Systemintegrator:innen dabei helfen, ihre individuellen Konfigurationsanforderungen durch vorgefertigte Konnektoren, Workflows, Dokumenttypen, Metadaten, Aufbewahrungsregeln und KI-Eingabeaufforderungen zu erfüllen und dabei Zeit zu sparen. Mehr Einzelheiten zu InSight DXP folgen in Kürze.

Zusätzliche Ressourcen

InSight DXP-Webseite

Forrester Report Total Economic Impact von Iron Mountain InSight

Iron Mountain InSight DXP ist im AWS Marketplace und im Google Cloud Marketplace verfügbar.

Über Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für das Informationsmanagement. Iron Mountain wurde 1951 gegründet und betreut weltweit mehr als 240.000 Kund:innen. Das Ziel von Iron Mountain ist es, die Leistungsfähigkeit der Arbeit unserer Kund:innen zu schützen und zu steigern. Mit einer Reihe von Dienstleistungen, darunter digitale Transformation, Rechenzentren, sichere Datenspeicherung, Informationsmanagement, Asset Lifecycle Management, sichere Vernichtung sowie Kunstlagerung und -logistik, unterstützt Iron Mountain Unternehmen dabei, Licht ins Dunkel ihrer Daten zu bringen. So können sie den Wert und die Informationen ihrer gespeicherten digitalen und physischen Assets schnell und sicher erschließen und gleichzeitig ihre Umweltziele erreichen.

Um mehr über Iron Mountain zu erfahren, besuchen Sie: www.ironmountain.com/de-de und folgen Sie @IronMountain auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

© 2024 Iron Mountain Inc und die mit ihm verbundenen Unternehmen ("Iron Mountain"). Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Iron Mountain und/oder seinen Lizenzgebern und vertraulich. Sie dürfen ohne die schriftliche Genehmigung von Iron Mountain nicht zur Wettbewerbsanalyse oder zum Aufbau eines Konkurrenzprodukts verwendet oder anderweitig reproduziert werden. Iron Mountain gibt keine Zusage über eine regionale oder zukünftige Verfügbarkeit und stellt keine Zugehörigkeit zu oder Befürwortung durch eine andere Partei dar. "Iron Mountain", das Iron Mountain-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit oder TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Iron Mountain Incorporated. Alle anderen Marken können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240805735859/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investor Relations:

Gillian Tiltman

SVP, Leiterin der Abteilung Investor Relations

Gillian.Tiltman@ironmountain.com

(617) 286-4881

Erika Crabtree

Managerin, Investor Relations

Erika.Crabtree@ironmountain.com

(617) 535-2845

Pressekontakt: media@ironmountain.com