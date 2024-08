Nach herben Korrekturen in den letzten Tagen geht es heute in eine neue Woche und die Vorgaben aus Asien lassen keine schnelle Erholung vermuten. Besonders in Japan gaben die Kurse am Montagmorgen weiter nach und von einer Stimmungswende ist nicht ansatzweise etwas zu spüren. Besonders angeschlagene Aktien drohen, in immer tiefere Kursregionen abzudriften.Anzeige:Besonders heftig unter Druck stand zuletzt Intel (US4581401001). Der Chipproduzent dürfte sogar ein Stück weit mitverantwortlich sein für die ausgeprägt schlechte Stimmung im Tech-Sektor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...