Ripple Prognose: -20 %! Bull-Run für XRP vorbei?

In den letzten 24 Stunden sehen wir einen ersten Rebound am Kryptomarkt. Dennoch befinden sich die meisten Altcoins noch deutlich im Minus. Bedingt durch makroökonomische Sorgen entstand eine ganze Kaskade an Liquidationen im Kryptomarkt. Nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Aktien erleben ihren schwächsten Tag seit vielen Monaten oder in Japan sogar Jahrzehnten.

Doch jede Krise bietet auch Chancen. Gibt es vielleicht bei Ripple nun eine Einstiegschance oder ist nach -20 Prozent der Bull-Run für XRP bereits wieder vorbei?

XRP fällt zurück - Ausbruch gescheitert

Der jüngste marktweite Crash hat nämlich auch XRP stark getroffen, obwohl es keine spezifischen negativen Nachrichten für XRP gab. Die allgemeine Schwäche am Kryptomarkt führte nun dazu, dass XRP in den letzten sieben Tagen um 20 Prozent korrigierte. Der zuvor bestätigte Ausbruch wurde damit hinfällig. XRP kehrte nicht nur in die Seitwärtsspanne zwischen 0,50 und 0,56 US-Dollar zurück, sondern fiel auch unter die wichtige psychologische Marke von 0,50 US-Dollar. Technisch ist XRP wieder angeschlagen. Das bullische Setup ist zumindest aktuell invalide.

Ripple Alternative: Hat PlayDoge mehr Potenzial?

Wer also nach Stärke sucht, muss sich weiter umschauen. Auch einige Krypto-Presales wecken das Interesse der Anleger - so beispielsweise PlayDoge.

Im Jahr 2024 bleibt das Interesse an Meme-Coins und Gaming-Kryptowährungen weiterhin hoch - hier handelt es sich eben um zwei Marktsegmente, die immer wieder Fantasie wecken. Ein neues Projekt auf der Binance Smart Chain ist PlayDoge. Der Coin hat bereits vor dem offiziellen Handelsstart rund 6 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Diese Summe deutet auf eine starke Nachfrage hin und stellt ferner unter Beweis, dass das Konzept von PlayDoge bei der Krypto-Community gut ankommt.

PlayDoge kombiniert nämlich nostalgische Elemente mit modernen Play-2-Earn (P2E)-Mechanismen. Die Grundidee des Projekts basiert auf dem Erfolg der Tamagotchis aus den 1990er Jahren - digitale Haustiere, die von Nutzern gepflegt und betreut werden mussten. Durch die Verbindung dieser beliebten Spielzeuge mit der Blockchain-Technologie und einem P2E-Ansatz schafft PlayDoge ein neues Erlebnis für Krypto-Gamer. Das Spiel ermöglicht es den Nutzern, virtuelle Haustiere zu betreuen und dabei Kryptowährungen zu verdienen.

Ein zentraler Bestandteil von PlayDoge ist der PLAY Token, der als In-Game-Währung fungiert. Spieler können den Token verdienen, indem sie sich um ihre digitalen Haustiere kümmern und verschiedene Aufgaben im Spiel erfolgreich abschließen. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Anreiz für Spieler, sich aktiv am Spielgeschehen zu beteiligen.

Das Konzept von PlayDoge, das die nostalgischen Erinnerungen an die Tamagotchis mit der modernen Krypto-Welt verbindet, scheint bei vielen Anlegern und Spielern gut anzukommen. Mit dem Presale und den kontinuierlichen Preiserhöhungen für den PLAY Token wird das Interesse weiter angeheizt. Wer hier in den nächsten 48 Stunden einsteigt, kann noch maximale Buchgewinne aufbauen. Im Anschluss steigt der Preis das nächste Mal.

Zusätzlich zur einfachen Teilnahme am Spiel bietet PlayDoge auch die Möglichkeit, durch Staking des PLAY Tokens attraktive Renditen zu erzielen. Nutzer können ihren Token auf der Ethereum- oder Binance Smart Chain staken und dabei jährliche Renditen von 70 bis 80 Prozent APY erzielen. Dies ist übrigens direkt nach dem Kauf möglich, der intuitiv über die offizielle Website erfolgt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.