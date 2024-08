Die Talfahrt an den US-Märkten hat sich am Montag fortgesetzt. Ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht hatte vor dem Wochenende die Furcht vor einer Rezession in den Vereinigten Staaten und in der Folge einem deutlicheren Abkühlen der Weltwirtschaft befeuert sowie die Aktienkurse auf Talfahrt geschickt.Der marktbreite S&P 500 sackte um 3,00 Prozent auf 5.186,33 Punkte ab - das war der größte Tagesverlust seit September 2022. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 2,60 Prozent ...

