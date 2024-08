Als eines der ersten indischen Unternehmen führt ReNew die EU-Taxonomie ein und legt 97,79 seiner Investitionsausgaben nach dieser Klassifizierung offen

Der erste integrierte Jahresbericht basiert auf dem International Integrated Reporting Council Framework, während ReNew neue Maßstäbe bei ESG setzt

ReNew deckte 41 des Strombedarfs aller seiner Standorte aus sauberen Energiequellen und erzielte bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu seinem 50-%-Ziel bis 2025

Der Bericht verweist auf Erfolge wie die Erhöhung der Geschlechtervielfalt auf 40 im Vorstand und 358 Millionen Liter eingespartes Wasser eine Verbesserung um 13 im Vergleich zum Vorjahr

ReNew Energy Global Plc ("ReNew") (NASDAQ: RNW), Indiens führender Anbieter von Dekarbonisierungslösungen, veröffentlichte heute seinen ersten integrierten Jahresbericht (für das Geschäftsjahr 2023/2024). Der Bericht mit dem Titel "Innovating Clean Energy Solutions" bekräftigt die Stellung von ReNew als globaler Vorreiter im Bereich der sauberen Energie, der zugleich auf Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln setzt.

From left to right: Vaishali Nigam Sinha, Co-Founder Chairperson, Sustainability, ReNew; Sir Sumantra Chakrabarti, Chairperson, ESG Committee and Independent Director, ReNew; and Sumant Sinha, Founder, Chairman CEO, ReNew at ReNew Hub on Friday, 2 August, 2024 (Photo: Business Wire)

Der Bericht beleuchtet die Anstrengungen von ReNew für das Ziel, mit seinen Offenlegungen jeden regionalen Berichtsstandard zu übertreffen und auf dem Weg zu einer verbesserten globalen Berichterstattung weiter vorankommen. Erstmals wendete ReNew die EU-Taxonomie an und berichtet auf dieser Grundlage 97,79 seiner Investitionsausgaben. Bei der Taxonomie handelt es sich um ein Klassifizierungssystem, das die Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten festlegt, die auf das Netto-Null-Ziel für 2050 ausgerichtet sind. Im Einklang mit den Klimazielen und den allgemeinen Umweltzielen werden durch diesen strategischen Schritt nachhaltige Investitionen gefördert und die Transparenz der wirtschaftlichen Aktivitäten verbessert.

Sumant Sinha, Gründer, Vorsitzender und CEO bei ReNew, kommentiert: "Als ein Pionier Indiens im Bereich erneuerbare Energien streben wir an, unsere Präsenz auf dem indischen Markt durch gezielte globale strategische Investitionen in bestimmten aufstrebenden Märkten weiter auszubauen. In den nächsten fünf Jahren wollen wir die Verdoppelung unseres Gesamtportfolios auf ~21 GW erreichen. Unser erster integrierter Jahresbericht spiegelt unseren Einsatz wider, Erneuerbare-Energien-Projekte zu skalieren und die steigende Nachfrage nach sauberen und nachhaltigen Energielösungen auf umwelt- und sozialverträgliche Konzepte zu decken."

Im Geschäftsjahr 2023/2024 führte ReNew seine erste doppelte Wesentlichkeitsbewertung durch eine wichtige Initiative auf seinem Weg zur Exzellenz bei der Nachhaltigkeit. Die doppelte Wesentlichkeit ist eine Methode der Folgenabschätzung, die die tatsächlichen und potenziellen negativen Auswirkungen eines Unternehmens auf die Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt aus finanzieller und nicht finanzieller Perspektive analysiert.

Der Bericht von ReNew stellt bedeutende Meilensteine im Geschäftsjahr 2023/2024 dar. Das Unternehmen überschritt die Marke von 10 GW kumulierter Kapazität und erzielte einen Nettogewinn von 4.147 Millionen INR (50 Millionen USD).

Vaishali Nigam Sinha, Mitbegründerin und Vorsitzende Sustainability, ReNew, erklärt: "Während sich die Welt der kritischen Marke von 1,5 Grad Celsius nähert, übernehmen wir bei ReNew eine wichtige Rolle, um die kohlenstoffarmen Entwicklungspfade Indiens zu ermöglichen. Wir haben uns zum Erreichen der Netto-Null-Ziele bis 2040 verpflichtet, die von der Science Based Targets-Initiative (SBTi) validiert wurden. Damit gehören wir zu den ersten Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien, die diese Anerkennung erhalten."

ReNew stärkt seine Position als führender Akteur im Bereich saubere Energie und berichtet 16 Millionen Tonnen CO2e dies entspricht etwa 0,6 der gesamten indischen Kohlenstoffemissionen. Das Unternehmen erreicht messbare Fortschritte auf dem Weg zu seinem eigenen Netto-Null-Ziel für 2040 und verbucht im Geschäftsjahr 2023/2024 eine Verringerung der Scope-1- und -2-Emissionen um etwa 10 im Vergleich zur Ausgangsbasis 2021/2022. Zudem erzielt ReNew im vierten aufeinander folgenden Jahr die Kohlenstoffneutralität für Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Scope 1 bezieht sich auf Emissionen, die direkt von einem Unternehmen verantwortet oder kontrolliert werden, während Scope 2 indirekte Emissionen aus der Erzeugung von gekauftem Strom bezeichnet, der von einem Unternehmen verbraucht wird.

ReNew hat erneut sein Engagement bekräftigt, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der die Sicherheit und die Integration der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Im vierten Jahr in Folge wurde das Unternehmen als "Great Place to Work" zertifiziert und erreichte eine Geschlechtervielfalt von ~14 %. Der Frauenanteil in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) beträgt ~10 und übertrifft damit klar die Branchenstandards.

Der integrierte Jahresbericht von ReNew für das Geschäftsjahr 2023/2024 ist hier abrufbar.

Redaktionelle Informationen:

Über den Bericht:

Der Integrierte Jahresbericht für das GJ 2023/2024 wurde auf der Grundlage des IIRC-Frameworks (International Integrated Reporting Council) der International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation erstellt. Zudem hat sich ReNew bei der Anfertigung dieses Berichts auf die Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs), das Sustainability Accounting Standards Board (SASB), den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die United Nations Women's Empowerment Principles (UNWEP), die International Finance Corporation (IFC) Standards, die Equator Principles (EP) und die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) gestützt. Die Methodik der doppelten Wesentlichkeit wurde von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) im Rahmen der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) entwickelt und erfüllt die Anforderungen der IFRS-Standards. Die in diesem Bericht enthaltenen nicht finanziellen Nachhaltigkeitsinformationen wurden von Ernst and Young Associates LLP extern geprüft. Die in diesem Bericht enthaltenen Finanzabschlüsse wurden von S.R. Batliboi Co. LLP, einer Netzwerkfirma von Ernst Young, geprüft.

Über ReNew

ReNew ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq notiert ist (Nasdaq: RNW). Mit einem Portfolio an sauberer Energie unter Vertrag von ~15,6 GW (Stand: 31. Mai 2024) gehört ReNew weltweit zu den größten Unternehmen in diesem Segment. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger Indiens, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, wertschöpfende Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden. Weitere Informationen unter www.renew.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram

Shilpa Narani shilpa.narani@renew.com

Nathan Judge, Anunay Shahi, Nitin Vaid ir@renew.com