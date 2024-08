XRP News: Nun könnte ein Abverkauf folgen

Das Sentiment des Kryptomarktes trübt sich wieder ein und der XRP-Coin hat über die vergangenen sieben Tage 15,72 % seines Wertes verloren. Im Vergleich zu Bitcoin konnte Ripple dennoch über die letzten 48 Stunden 4,36 % an Wert gewinnen. Aber was hat zu dieser Entwicklung geführt und ist es nun ein guter Zeitpunkt, um Ripple zu kaufen? Lesen Sie jetzt diesen Beitrag, um alle positiven und negativen Aspekte im Überblick zu erhalten.

XRP entwickelt sich kontinuierlich weiter

Die Hoffnungen der Investoren sind aufgrund des Investments in Höhe von 10 Mio. USD in den TBILL-Token von OpenEden gewachsen. Bei diesem handelt es sich um kurzfristige US-Staatsanleihen mit einer umgekehrten Rückkaufvereinbarung. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Tokenisierung, wobei diese bald auf dem XRPL angeboten werden sollen.

Darüber hinaus wurde inzwischen der Stablecoin Ripple USD (RLUSD) auf der Website des Projektes hinzugefügt. Bereits bis Ende des Jahres soll er laut dem Geschäftsführer Brad Garlinghouse eingeführt werden. Allerdings können auch noch einige Komplikationen bevorstehen, da der Stablecoin von der SEC als nicht registriertes Wertpapier eingestuft wurde.

Somit könnte es zu einer Verzögerung bei der Einführung von RLUSD kommen. Allerdings wird dies laut Ansicht des Anwalts Fred Rispoli nicht auf den aktuellen Gerichtsfall von Ripple auswirken. Stattdessen würde es sich dann um eine neue Verhandlung handeln.

Ebenfalls für Optimismus sorgen die Fortschritte mit der Axelar-Sidechain, welche mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) sowie 50 weiteren Blockchains kompatibel ist. Somit kann die Interoperabilität des XRPL gesteigert werden, was wiederum erweiterte Applikationen auf der Blockchain ermöglicht und die Adaption fördern kann.

Auf der Roadmap stehen als Nächste die Orakel, um externe Datenabfragen in die Blockchain einbinden zu können. Ebenso sollen die Multi-Purpose-Token eingeführt werden, mit denen aufwendigere Token möglich sind, welche diverse Assets und Rechte umfassen. Mit ihrer Hilfe sollen sich leichter ganze Portfolios tokenisieren lassen.

Zudem gibt es Hoffnungen, dass Donald Trump das Rennen um die US-Präsidentschaft gewinnt und sich für eine liberalere Kryptopolitik einsetzt. In diesem Falle könnte auch ein XRP-Spot-ETF leichter genehmigt werden. Hinzu kommen die Zinssenkungen in den USA, die zugenommene Akzeptanz und die institutionelle Nachfrage.

Jetzt in neuartige Layer-2 investieren!

Diese Risiken sollten Anleger bei XRP im Auge behalten

Der CMC Fear & Greed Index hat sich innerhalb nur einer Woche aus dem Bereich der Gier in den der Angst bewegt und mittlerweile einen Wert von 31 erreicht. Denn die Investoren sind aufgrund einiger Faktoren vorsichtiger geworden.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die hohen Transaktionen der US-Regierung, die Rückzahlungen der Bestände von Mt. Gox und Global Genesis sowie die hohen Ethereum-Transaktionen an zentrale Kryptobörsen von Jump Trading im Umfang von 17.576 ETH oder umgerechnet 46,7 Mio. USD.

Überdies wurde in der vergangenen Woche die S-Regel ausgelöst, die basierend auf den Arbeitslosenzahlen eine Rezession anzeigt. Hinzu kommt die Rückabwicklung des Yen-Carry-Trades und die Abverkäufe am Aktienmarkt sowie ein etwas nachlassender KI-Optimismus.

Ebenso haben sich die geopolitischen Risiken verschärft, da mit einem Vergeltungsschlag des Irans auf Israel gerechnet wird, welcher einen Flächenbrand auslösen und den Welthandel stark beeinträchtigen könnte.

Aber auch für Ripple gab es einige Rückschläge. So haben sich führende Angestellte von BlackRock und der Sygnum Bank kritisch bezüglich der Aussicht auf weitere Krypto-Spot-ETFs abseits von Bitcoin und Ethereum geäußert. Dies würde ihrer Ansicht nach nicht bald geschehen, was auch die Aussicht auf XRP-Spot-ETF eintrübt.

Zudem hat die Anzahl der Transaktionen auf dem XRPL im letzten Quartal von 251,39 Mio. USD auf 86,38 Mio. USD um 65,6 % abgenommen. Hinzu kam die Kritik der Community, da die Aussage aus einem Podcast gestrichen wurde, dass es bereits Tausende Entwickler gibt, welcher auf dem XRPL Projekte vorantreiben.

Jetzt beliebten Krypto-Presale entdecken!

Investieren Sie mit Pepe Unchained in die Zukunft von Ethereum

Bei der Blockchain von Ethereum kommt es in Zeiten einer hohen Nachfrage zu stark steigenden Gebühren und einer Reduktion der Geschwindigkeit der Blockchain, die sich beide negativ auf die Kundenerfahrung auswirken. Deshalb wird von Pepe Unchained nun eine neuartige Skalierungslösung entwickelt, welche diese Probleme beheben soll.

So sollen mit dieser eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und deutlich geringere Gebühren ermöglicht werden. Ferner verwendet sie einen eigenen Konsensmechanismus und Block-Explorer, welche ein neues Zeitalter für den Frosch Pepe und andere Kryptowährungen einleiten sollen.

Denn es ist mehr als nur eine Skalierungslösung, sondern ein eigenes Ökosystem. Aufgrund der attraktiven Konditionen steigen wiederum die Chancen, dass sich immer mehr Projekte auf der Sidechain ansiedeln.

Auf diese Weise könnte Pepe Unchained sogar die Bewertung mehrerer Coins erreichen und viele Memecoins übertreffen. Daher wird er von vielen Krypto-Experten als einer der besten Memetoken für die nächste Rally betrachtet.

Das Projekt der Pepe-Community hat schnell eine große Anzahl von Anlegern begeistert und großes Interesse von Walen verzeichnet. Auf diese Weise hat der Presale nun schon 7,38 Mio. USD eingeworben. Nur noch für weniger als 1 Tag und 14 Stunden können die Coins für 0,00890105 USD erworben werden.

Zudem zahlt es den Stakern für das Halten der Coins ein passives Einkommen in Höhe von 264 % pro Jahr. Schon jetzt wurden 606,15 Mio. $PEPU-Coins gestakt, was darauf hinweist, dass sie auf das langfristige Potenzial des Tokens setzen. Dabei werden die 30 % der Gesamtversorgung über einen Zeitraum von zwei Jahren emittiert.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.