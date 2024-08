WASHINGTON (dpa-AFX) - Die demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris steht kurz vor der Bekanntgabe ihres Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November. Die 59-Jährige will ihre Entscheidung zeitnah verkünden und am Dienstagabend (Ortszeit) erstmals gemeinsam mit dem neuen Vize bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im wichtigen Swing State Pennsylvania auftreten. Der genaue Zeitpunkt der Verkündung ist offen.

Im Anschluss an den ersten gemeinsamen Auftritt des Demokraten-Duos ist eine Blitz-Wahlkampftour durch die politisch am meisten umkämpften Bundesstaaten geplant. Dies sind neben Pennsylvania noch Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada. In den sogenannten Swing States steht nicht schon vorab fest, ob aus Tradition der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird.

Als Kandidaten für den Vizeposten sind neben Senator Mark Kelly aus Arizona, Gouverneur Tim Walz aus Minnesota und Gouverneur Josh Shapiro aus Pennsylvania auch Gouverneur J.B. Pritzker von Illinois, Gouverneur Andy Beshear von Kentucky und Verkehrsminister Pete Buttigieg im Gespräch.

Harris hatte sich am Freitag die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert. Bei einer Online-Abstimmung der Demokraten zur Nominierung für die Präsidentenwahl erhielt Harris bereits lange vor dem Ende des Votums die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Das Votum läuft in der Nacht zum Dienstag aus./trö/DP/he