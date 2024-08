Die neue Woche hat Börsen auf der ganzen Welt erschüttert. Teilweise verloren Leitindizes am Montag Prozente im zweistelligen Bereich und besonders Tech-Aktien mussten leiden. Ist das jetzt der Anfang vom Ende für den KI-Boom? Nicht unbedingt. Endet so der Bullenmarkt für KI-Aktien? Seit Montag stehen Börsen auf der ganzen Welt unter Druck. Der DAX verlor zwischenzeitlich mehr als drei Prozent und fiel zwischenzeitlich ganz nah an die Marke von 17.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...