Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) -DITO, einer der drei großen Telekommunikationsbetreiber auf den Philippinen, hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte beim Aufbau von 5G gemacht. DITO begann 2022 mit der Verlagerung von Diensten in seine selbst errichteten Rechenzentren, um seine Kommunikationsdienste zu verbessern. Dieses Migrationsprojekt dauerte zwei Jahre und bestand aus zwei Phasen. Das Projekt hat die Infrastruktur der digitalen Wirtschaft auf den Philippinen auf die nächste Stufe gehoben.1. Die groß angelegte Migration von DITO von 5G-SA-Diensten ohne Serviceunterbrechung beweist den technischen Erfolg des Unternehmens sowie sein Erfahrung im Bereich Projektmanagement.DITO stand bei diesem Projekt vor großen Herausforderungen. Die Migration von 5G-SA-Diensten auf die selbstgebauten Rechenzentren von DITO in fünf Regionen umfasste mehr als 3.000 Geräte von mehr als 10 Telekommunikationsanbietern für 10 Millionen Nutzer. DITO hat Innovationen in den Bereichen technisches Management, Organisationsmanagement, technische Umsetzung und Risikokontrolle eingeführt:- Optimales Projektportfoliomanagement auf der Grundlage eines Projektmengenmanagementansatzes: Diese Methode modelliert systematisch das Kernnetz, das IP-Netz, das Transportnetz, das Servicenetz und das IT-System. DITO ermittelte die wichtigsten Lieferwege, überprüfte iterativ die technischen Lösungen und erstellte eine mehrstufige Liefermatrix, an der die Ingenieure vor Ort, das lokale Team auf den Philippinen, das Hauptquartier und das F&E-Team beteiligt waren.- Agile Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung: Die Migration der Dienste verlief reibungslos, so dass Signalisierungsstürme vermieden wurden. Um den Migrationsprozess zu beschleunigen, arbeitete DITO im Zweischichtbetrieb. Im Durchschnitt führte sie alle ein bis zwei Tage eine Migration durch und erledigte zwei bis drei Aufgaben pro Migration. Tägliche Fehlerüberprüfungen und -korrekturen sorgten für eine zügige Lieferung.- Strenges Risikomanagement: DITO ermittelte die Risiken durch Brainstorming, Risikoerfassung und Expertenbefragungen. Das Unternehmen analysierte sorgfältig die Grundursachen und formulierte Pläne zur Abhilfe. DITO entwickelte vor, während und nach jeder Migration Maßnahmen zur Risikominderung und Notfallpläne.2. Durch die Zusammenarbeit zwischen DITO und seinen Zulieferern wurde die Bereitstellung von 5G SA gefördert und der Erfolg des Projekts ermöglicht.Das Kernnetz ist das "Gehirn" des Netzes. Die Migration der Dienste des Kernnetzes - des Gehirns des Netzes - ist der schwierigste und komplexeste Teil des Migrationsprozesses. Mithilfe einer End-to-End-Plattform für Netzwerkdesign, Bereitstellung, Tests und Migration gelang es dem Projektteam, einen rationalisierten und professionellen Betrieb durchzuführen und so einen schnellen Aufbau des 5G SA-Netzwerks während des Migrationsprozesses zu gewährleisten:- Design: Das Design der End-to-End-Servicelösung wurde mit umfassenden technischen Managementfähigkeiten und bereichsspezifischen Betriebslösungen gekoppelt, um einen 100-prozentigen Betriebserfolg zu gewährleisten.- Einsatz: Die automatische und optimierte Betriebsplattform ermöglichte die automatische VNF-Bereitstellung von Anfang bis Ende.- Prüfung: Die Produkte wurden parallel getestet. Anschließend wurde die Lösung getestet. Software und Hardware wurden unabhängig und hierarchisch getestet.- Migration: In Übereinstimmung mit dem Standardprotokoll wurde die Migration in dieser Reihenfolge durchgeführt: Übertragung, IP, Kernnetz und Dienste der oberen Schicht.DITO und seine Zulieferer haben ein starkes, dreistufig hierarchisch aufgebautes Versicherungsteam mit über 1.000 Experten aus allen relevanten Bereichen eingerichtet. Dies trug dazu bei, den Erfolg des Projekts sicherzustellen.3. Der Erfolg der Migration der Rechenzentren von DITO wird die führende Rolle von DITO beim 5G-Ausbau stärken.In den vergangenen drei Jahren war DITO führend bei der Innovation von 4G/5G-Diensten auf den Philippinen. Das Unternehmen führte 5G SA 2C und 2H Dienste im Land ein. Nach Abschluss dieses Migrationsprojekts wurden vollständig konvergente und verteilte Cloud-Netze aufgebaut. Diese Netzwerke werden dazu beitragen, die Kapazität zu erweitern, um mehr Anforderungen von Teilnehmern zu erfüllen, und die Erforschung und Entwicklung innovativer Dienste wie 2B-Privatleitungen und Satellitenkommunikation voranzutreiben.