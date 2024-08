Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Sonova kündigt zwei neue Hörgeräte-Plattformen an, einschliesslich des ersten Hörgeräts mit Echtzeit-KI, um das schwerwiegendste Bedürfnis bei Hörverlust abzudecken



Medienmitteilung

Das Sprachverstehen im Lärm (Speech-in-Noise) ist das grösste Bedürfnis von Menschen mit Hörverlust. Sonova stellt sich dieser Herausforderung mit Phonak Audéo Sphere Infinio - einem einzigartigen Hörgerät, das Künstliche Intelligenz (KI) in Echtzeit1 nutzt. Der firmeneigene KI-Chip trennt klar Sprache von Hintergrundgeräuschen. Nutzerinnen und Nutzer konnten damit in einer klinischen Studie ihr Sprachverstehen in lauter Umgebung mehr als verdoppeln, verglichen mit aktuellen Produkten auf dem Markt.2 Gleichzeitig lanciert Sonova die Phonak Audéo Infinio Plattform3. Diese neue Familie von Hörgeräten ist die bislang grösste Produkteinführung der Gruppe. Gemäss der Welt-gesundheitsorganisation WHO sind weltweit 430 Millionen Menschen von Hörverlust betroffen. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis zum Jahr 20504 auf 700 Millionen - also 1 von 10 Menschen - ansteigen wird. Unbehandelter Hörverlust kann die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigen5 und zum Rückgang der kognitiven Fähigkeiten beitragen6.

Stäfa (Schweiz), 6. August 2024 - Die Sonova Holding AG (SWX: SOON) kündigt heute die Markteinführung von zwei neuen Plattformen unter der Hauptmarke der Gruppe - Phonak - an: Audéo Infinio und Audéo Sphere Infinio. Damit läutet Sonova eine neue Ära von Hörgeräten ein, deren Technologie Künstliche Intelligenz (KI) in Echtzeit zum Einsatz bringt. Audéo Sphere Infinio baut auf Sonovas neuer, firmeneigener Dual-Chip-Technologie auf, wobei einer der zwei neuen Chips Audiosignale mittels Echtzeit-KI verarbeitet. Mit dieser Entwicklung setzt Sonova neue Standards für die Soundqualität, Konnektivität und Leistungsmanagement - unabdingbare Anforderungen für Menschen mit Hörverlust - welche das Sprachverstehen und die Qualität von Gesprächen verbessern. Das neue Flagship-Produkt baut auf der Expertise des Unternehmens sowie auf bestehenden Technologien auf. Es integriert nun eine Echtzeit-KI-Signalverarbeitung im Hörgerät, um die Sprachverständlichkeit deutlich zu erhöhen2. Für Kundinnen und Kunden werden die Hörgeräte voraussichtlich ab Anfang August erhältlich sein7.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova sagt: "Gutes Sprachverstehen im Lärm ist eine Herausforderung und ein langfristiges Ziel in der Entwicklung von modernen Hörgeräten. Es ist essenziell, um die Lebensqualität für Millionen von Menschen mit Hörverlust zu verbessern. Nutzerinnen und Nutzer würden heute wohl sagen, dass wir in den letzten 10 Jahren grosse Fortschritte gemacht haben, gleichzeitig würden sie aber auch zum Ausdruck bringen, dass sie Gesprächen in lauten Umgebungen noch immer nicht so gut folgen können, wie sie gerne möchten. Das ist oft der Fall an belebten Orten, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr oder in Restaurants. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer neuen Technologie einen signifikanten Unterschied für diese Menschen machen können."

Andi Vonlanthen, Global Head of Research and Development Hearing Instruments von Sonova sagt: "In Sonovas 77 -jähriger Geschichte fokussierten wir uns immer darauf, die schwerwiegendsten Herausforderungen von Menschen mit Hörverlust zu adressieren. Mit der Entwicklung unserer neuen Echtzeit-KI-Technologie haben wir einen riesigen Schritt vorwärts gemacht - auch bezüglich des technologischen Erfindergeists. Um diese bedeutenden Ergebnisse zu erzielen, mussten wir ein leistungsstarkes Deep Neutral Network (DNN) in einem Hörgerät implementieren. Dazu haben wir einen speziellen Chip entwickelt - DEEPSONIC, unsere DNN-Einheit. Um die Leistung des Chips zu optimieren, haben wir zudem eine spezifische Trainings- und Testumgebung aufgebaut. Der gesamte Prozess hat viele Jahre gedauert und bedeutende Investitionen in die technologische Entwicklung erforderlich gemacht. Wir freuen uns sehr, dass diese Innovation jetzt auf den Markt kommt."

Über die Phonak Audéo Infinio Plattform und das Portfolio

Neben dem neuen Hörgerät lanciert Phonak die breite Phonak Infinio Plattform, welche durch den neuen ultra-leistungsfähigen Phonak ERA Chip betrieben wird. Dieser Chip setzt neue Massstäbe für Soundqualität, Leistungsmanagement und Konnektivität. Dies bedeutet eine geringere Anstrengung beim Hören und weniger Ermüdung8 für die Nutzerinnen und Nutzer, während die Reichweite der Bluetooth-Verbindung deutlich vergrössert wird. Die Technologie umfasst:

Verbesserungen der Soundqualität mittels KI im AutoSense OS 6.0 Automatik-Betriebssystem und ein neu optimierter Anpass-Algorithmus 9 . Damit wird ein neuer Industriestandard für ein automatisiertes Betriebssystem gesetzt.

. Damit wird ein neuer Industriestandard für ein automatisiertes Betriebssystem gesetzt. Verbesserte Bluetooth® 10 Classic Konnektivität, die tausende von Bluetooth-kompatiblen Geräten, einschliesslich iOS und Android, unterstützt, gemeinsam mit einer neuen Antenne, die bis zu sechsmal mehr drahtlose Übertragungsleistung im Vergleich zu vorherigen Generationen bietet. Diese Steigerung der Verbindungsstärke und Reichweite verbessert die Stabilität bei Telefongesprächen mit dem Hörgerät erheblich.

Classic Konnektivität, die tausende von Bluetooth-kompatiblen Geräten, einschliesslich iOS und Android, unterstützt, gemeinsam mit einer neuen Antenne, die bis zu sechsmal mehr drahtlose Übertragungsleistung im Vergleich zu vorherigen Generationen bietet. Diese Steigerung der Verbindungsstärke und Reichweite verbessert die Stabilität bei Telefongesprächen mit dem Hörgerät erheblich. Das Phonak Audéo Sphere Infinio Portfolio umfasst: Phonak Audéo R Infinio mit dem Receiver-in-Canal (RIC) Formfaktor für leichten bis starken Hörverlust Phonak CROS R Infinio, die Lösung bei nicht behandelbarem Hörverlust in einem Ohr Phonak Virto R Infinio, das erste wiederaufladbare personalisierte Hörgerät von Phonak



Über die Phonak Audéo Sphere Infinio Plattform

Phonak Audéo Sphere Infinio ist das erste Hörgerät, welches mit Dual-Chip KI-Technologie arbeitet. Zusätzlich zum ERA Chip beinhaltet das Gerät auch DEEPSONIC, einen dedizierten Echtzeit KI / Deep Neural Network (KI / DNN) Chip aus Sonovas firmeneigener Forschung und Entwicklung. Dies führte zum Durchbruch bei den seit langem verfolgten Zielen, optimales Sprachverstehen bei Hintergrundgeräuschen zu ermöglichen und das Speech-in-Noise-Problem anzugehen.

Der dedizierte Echtzeit-KI/Deep Neutral Network (AI/DNN) DEEPSONIC Chip bietet eine für DNNs optimierte Berechnungsarchitektur, um das Speech-in-Noise-Problem zu adressieren. Er hat eine 53 mal höhere Rechenleistung im Vergleich zur aktuell genutzten Chip-Technologie in der Hörgeräteindustrie11,12. Das ermöglicht dem Gerät in Echtzeit deutlich Sprache von Hintergrundgeräuschen zu trennen. Dies geschieht auf eine grundlegend andere Art und Weise als bei bisher existierender Hörgeräte-KI.1 Die Nutzerinnen und Nutzer erleben ein deutlich verbessertes und weniger anstrengendes Sprachverstehen aus jeder Richtung, so dass sie sich an dynamischen Gruppengesprächen2 beteiligen können, ohne ständig den Kopf bewegen zu müssen.

Über die Bedeutung der technologischen Entwicklung für die Hörgeräteindustrie

Die Hörgeräteindustrie hat in den letzten 30 Jahren wichtige technologische Entwicklungen durchlaufen, die den Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer kontinuierlich verbessert haben und auf unerfüllte Hörbedürfnisse eingehen. Als Weltmarktführer hat Sonova eine entscheidende Rolle bei diesen technologischen Durchbrüchen gespielt: Von der ersten Richtmikrofon-Technologie bis hin zu Bluetooth-Konnektivität, wiederaufladbaren Geräten und personalisierter Anpassung auf Basis von KI. Die Echtzeit-KI verspricht nun eine noch tiefgreifendere Verbesserung für Menschen mit Hörverlust, da sie sich direkt mit der zentralen Herausforderung befasst: dem Sprachverstehen bei Hintergrundgeräuschen. Ihr Einsatz wird den Weg für die nächste Generation von technologischen Fortschritten in der Hörgeräteindustrie ebnen. Eine frühzeitige Behandlung von Hörverlust ist wichtig - nach Angaben der WHO verursacht unbehandelter Hörverlust weltweit jährliche Kosten13 von schätzungsweise 980 Milliarden US-Dollar14.

Mehr Informationen zu Phonak Audéo Sphere Infinio und dem Infinio Portfolio finden Sie in der globalen Medienmitteilung von Phonak (auf Englisch): https://www.sonova.com/en/media/phonak-elevates-sound-quality-new-infinio-portfolio-introducing-paradigm-shift-real-time-ai.

Kontakte:

Investor Relations

Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Jessica Grassi +41 58 928 33 22

ir@sonova.com

Media Relations

Karl Hanks +41 76 367 72 56



mediarelations@sonova.com

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 610 Mio. Die mehr als 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com .

