NHA TRANG, Vietnam, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Ever Glamour Nha Trang (EGN) 2024 Festival hat am 3. August mit einer schillernden Show von Drohnen-Lichtspielen seinen Abschluss gefeiert. Nach zwei Wettbewerbsnächten wurde das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Sieger erklärt, während das koreanische, das französische und das chinesische Team jeweils den Preis für die beste technische Leistung, das beste Bild und die beste Geschichte erhielten.



Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das den Spitznamen "Light Wizards" (Lichtzauberer) trägt, kombinierte die ultraleichten und superleichten Drohnen mit Pyrotechnik und einem tiefen Verständnis für die lokale Kultur, um die reiche vietnamesische Geschichte und Kultur hervorzuheben, von der Dong Son Bronzetrommel bis zum symbolischen Lac Bird, der Lotusblume, sowie die Lebendigkeit von Nha Trang.

Das französische Team, das den Spitznamen "Sky Artists" (Himmelskünstler) trägt, setzte 1.000 Drohnen in Kombination mit Feuerzauber ein. Die Zuschauer wurden auf eine Reise in die Vergangenheit mitgenommen, von den Wundern antiker Zivilisationen wie den Hängenden Gärten von Babylon, der Großen Pyramide von Gizeh, der Akropolis von Athen und der weltberühmten Ha Long Bay in Vietnam.

Das Bild des vietnamesischen Lac-Vogels in einer Drohnen-Lichtperformance auf dem EGN 2024

Zuvor, am Eröffnungsabend (13. Juli), hatten die koreanischen und chinesischen Teams die Bühne mit ihren bahnbrechenden Darbietungen zum Kochen gebracht. Das koreanische Team, das den Beinamen "King of Pyrodrone" (König der Pyro-Drohnen) trägt, hat die erste Drohnen-Performance mit lautlosem Feuerwerk in Südostasien durchgeführt. Kontinuierliche Bildübergänge und traditionelle Musik machten den Film zu einem filmischen Erlebnis für die Zuschauer. Das chinesische Team brachte atemberaubendes Bildmaterial und populäre vietnamesische Lieder mit, um Nha Trang - Khanh Hoa als harmonische Mischung aus Kulturerbe, Moderne und dem Streben nach Wachstum darzustellen.

Bei der Abschlussveranstaltung waren landesweit bekannte Künstler wie Duc Phuc, SOOBIN, Van Mai Huong, Hien VK und Dung Azu zu Gast. Am selben Abend ging Khanh Hoa in die Geschichte ein, als der erste Ort des Landes, der zwei prestigeträchtige Guinness-Weltrekorde erhielt: "Die weltgrößte Lichtshow der Wunder" und "Die weltgrößte Lichtshow der vietnamesischen Kultursymbole - Lac-Vogel". Khanh Hoa hat nicht nur dazu beigetragen, die Zahl der Guinness-Rekorde in Vietnam zu erhöhen, sondern auch seinen Namen als eine der schönsten Buchten der Welt und als erstklassiges Ziel für Lichtshows mit unbemannten Fluggeräten bewiesen.

Das EGN 2024 hat mehr als 50 Millionen Live-Views auf Medienkanälen und mehr als 5 Millionen Interaktionen in den sozialen Medien erzielt und damit das Image von Khanh Hoa bei inländischen und internationalen Touristen verbreitet.

Die Veranstaltung wird vom Volkskomitee der Provinz Khanh Hoa geleitet, vom Tourismusministerium von Khanh Hoa und Corex Business Solutions organisiert und von renommierten globalen und einheimischen Marken wie Vinpearl, VinWonders, Heineken, Agribank, VCN, Chicilon Media und Shojiki unterstützt.

Nach einer Schätzung des örtlichen Tourismusministeriums begrüßte Khanh Hoa im Juli 2024 1.550.000 Übernachtungsgäste, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Für dieses Jahr hat es sich das Ziel gesetzt, 9 Millionen Übernachtungsgäste, darunter 3 Millionen internationale Besucher, und etwa 40.000 Milliarden VND an Tourismuseinnahmen zu erzielen. Es werden Großveranstaltungen organisiert, um das Wachstum des Tourismus zu fördern, das Markenimage der Provinz zu verbessern und Investitionen anzuziehen.

Über die Provinz Khanh Hoa

Khanh Hoa liegt an der südlichen Zentralküste Vietnams und hat eine Küstenlinie von fast 400 Kilometern Länge mit über 1.000 touristischen Unterkünften in der Provinz. Wenn Sie die Stadt Nha Trang, das Herz der Provinz Khanh Hoa, besuchen, werden Sie von vielen hochwertigen touristischen Produkten, einem verlockenden Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten und einem Schatz an historischen Stätten und berühmten Wahrzeichen begrüßt.

