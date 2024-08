Am Dienstag setzt der japanische Leitindex Nikkei zur Gegenbewegung an und gewinnt nach dem Ausverkauf am Montag rund zehn Prozent an Wert. Eine kräftige Kurserholung, die sich auch positiv auf den DAX auswirken sollte. Darüber hinaus könnte die laufende Berichtssaison weitere Impulse liefern.Sehr schwache Weltbörsen angesichts Rezessionssorgen in den USA hatten den Dax am Montag nicht verschont, die runde Marke von 17.000 Punkten hatte aber gehalten. Die für den längerfristigen Trend viel beachtete ...

