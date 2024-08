Chance im Korrekturumfeld: Rekordmeldung: "Noch nie mehr verkauft!

Anzeige / Werbung

Hier könnte man jetzt auf einen außergewöhnlich großen Erfolg wetten, denn bei dieser Aktie schlug die Performanceskala schon einmal, und zwar erst Anfang Juni, auf eine Meldung hin mit teils fast 150% aus.

Konnten zu dem Zeitpunkt aber offenbar die bekanntgegebenen Rekorddaten nicht offiziell und klar definiert bestätigt werden, musste die zu dem Zeitpunkt veröffentlichte Meldung über wirklich massives Wachstum "retracted" werden. Die Folge: Der Aktienkurs fiel zurück auf das Niveau, wo er hergekommen war und ein offenbar bereits freigesetzter Neubewertungsprozess wurde unterbrochen. Doch jetzt, nur kurze Zeit später, ist es tatsächlich offiziell: Das hier gegenständliche Unternehmen bestätigt einen Verkaufsrekord des jüngsten dreimonatigen Quartals (April bis Juni 2024). - Die Rede ist vom erfolgreichsten Quartal in der Firmengeschichte:

Ad-hoc-Meldung:

Grounded People Sets New Sales Order Record in Company's History

- "Noch nie so viel Verkäufe (…)"

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Wealth Campus / Grounded People) -

Grounded People Apparel*

WKN:A3DVB1

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Bitte die vollständige Meldung beachten. - HIER klicken.

HIER zu den jüngsten Filings.

O-Ton: "Wir haben noch nie so viele Verkäufe verzeichnet wie in diesem Dreimonatszeitraum. Dieser Rekord seit der Gründung unseres Unternehmens ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und zeigt die wachsende Nachfrage nach unseren Produkten. Es ist noch früh für unser Unternehmen, und wir sind entschlossen, diesen Schwung beizubehalten, um eine glänzende Zukunft für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen." - Maximilian Justus, CEO von Grounded People.

Man darf womöglich zeitnah auf weitere Meldungen spekulieren. Man will den Markt mit weiteren Innovationen überraschen und die Marketingmaßnahmen ebenso weiter optimieren, wie es in der Ad-hoc-Meldung heißt. Die Aktie ist markteng und reagierte schon Anfang Juni entsprechend stark.

Nachfolgend nun alle Infos, warum eine Wagnisposition genau jetzt lohnen könnte:

Grounded People Apparel - Ein neuer Rising Star! Größter Verkaufsrekord in der Firmengeschichte

Dieses noch sehr junge Unternehmen, das ein "besseres" (nachhaltig, faire Löhne) Modell des meistverkauften Sneakers der Welt verkauft (Chucks), könnte jetzt vor seinem ultimativen Durchbruch zu stehen und meldete nun die besten Verkaufszahlen in seiner Firmengeschichte (April bis Juni 2024).

Marie Claire: "Eine der 13 besten nachhaltigen Schuhmarken"

Rolling Stone, Forbes, Marie Claire und viele andere zeigen sich teils sehr begeistert von der Mission des offenbar stark aufstrebenden Unternehmens mit dem Claim "Do better. Walk better.".

Die Aktie des Vorreiters (Forbes) für nachhaltig und fair produzierte Sportschuhe ist noch auf absolutem "Ground-Floor-Level"-Niveau. Unternehmen wie On Shoes oder Veja haben in den letzten Jahren gezeigt, wie schnell es aufwärts gehen kann. Die On AG aus der Schweiz wurde erst im Jahr 2010 gegründet. Die Marke hat sich vor allem in den letzten Jahren extrem verbreitet und das Unternehmen verzeichnet absolute Rekordzahlen und Sales im Milliardenbereich. Tatsächlich setzte man allein im ersten Quartal 2024 über 500 Mio. Schweizer Franken um, das beste Quartal aller Zeiten für die Schweizer. Hier werden am 13. August die Zahlen für das zweite Quartal erwartet.

Micro-Cap-Bewertung - Investieren im Frühstadium: "Noch in den Kinderschuhen"

Wie gesagt, Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1) steckt vergleichsweise noch in den Kinderschuhen, die Verkaufszahlen sind dementsprechend und vergleichsweise zu den Major-Branchenplayern winzig, doch indizieren sie einen möglichen Trend, scheint mit der jüngsten Meldung eines wirklich möglich: Dieses Unternehmen könnte sich in den nächsten Jahren ähnlich wie die On AG zu einem internationale Rising Star entwickeln und AnlegerInnen können jetzt noch im absoluten Frühstadium partizipieren. Selbstredend müsste sich das zuletzt starke Wachstum auch in den nächsten Monaten und Jahren entsprechend fortsetzen, wofür es keine Garantien gibt, aber gelingt die Fortsetzung, dann könnte die Entwicklung zu einem Major Player der Branche gelingen.

Die aktuelle Bewertung liegt hier mit aktuell 10,4 Mio. Euro in der Tat noch auf absolutem Micro-Cap-Niveau, die Aktie handelt als Penny Stock.

Medien feiern Vorreiterrolle

Medien feiern Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1) schon jetzt, das Forbes-Magazin hat die noch sehr junge Marke bereits gar schon zweimal erwähnt, das US-Magazin Marie Claire spricht von einer "der besten nachhaltigen Schuhmarken"! Bei der Aktie hingegen handelt es sich um einen im Mainstream derzeit unbekannten Titel. Das Papier hat nach einem erfolgreichen Börsengang einen kurzen Hype gesehen und erreichte an der Heimatbörse ein Peak von 2,50 $ (CDN, Canadian Securities Exchange). Danach wurde es sehr still und es gab kaum Meldungen seitens des Unternehmens. Jetzt gibt es die Bestätigung des besten Quartals seit Firmengründung. Aktuell ist der Kurs weit weg vom Hoch und deutlich näher am Allzeittief.

Fakt ist: Gelingt der Marke Grounded People, die für Nachhaltigkeit und faire Produktion in der Modeindustrie steht, wirklich der große Durchbruch in der Modewelt, dann kann sich dieses Unternehmen tatsächlich zu einem richtigen Schwergewicht der Branche entwickeln.

Pendant des meistverkauften Sneakers-Modells der Welt

Im Erfolgsfall ist alles drin, eben vorausgesetzt, diese Marke setzt sich tatsächlich international durch. Und dass sich die Marke dieses Unternehmens, das ein nachhaltiges und PETA-zertifiziertes Pendant des meistverkauften Sneaker-Modells der Welt verkauft, durchsetzen kann, dafür spricht jetzt - nur kurze Zeit nach Gründung und Markenlaunch - schon so einiges (Verkaufsrekord, Mainstream-Presse, Social Media u.a.).

Schuh mit Massenpotenzial: Grounded People Apparel wächst sehr stark

KI gibt klare Antwort: "Investieren Sie! - Potenzial für hohe Renditen"

Nachhaltigkeit spielt insbesondere auch für die besonders zahlungskräftige Klientel der Millenials eine immer größer werdende Rolle, ein Trend, auf den Anleger*innen unserer Meinung nach jetzt mit ausgewählten Investments setzen sollten. Wenn Sie die künstliche Intelligenz nach Investments in nachhaltige und vegane Fashionmarken fragen, dann fällt die Antwort eindeutig aus: Investieren Sie! - "Potenzial für hohe Renditen: Die Nachfrage nach veganer und nachhaltiger Mode wächst rasant, und Unternehmen, die in der Lage sind, diese Nachfrage mit innovativen und hochwertigen Produkten zu bedienen, haben das Potenzial für hohe Renditen. Da sich immer mehr Verbraucher für ethische und nachhaltige Mode interessieren, sind diese Unternehmen möglicherweise gut positioniert, um einen größeren Marktanteil zu erobern." - ChatGPT

Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1) ist in einer Boombranche engagiert, einer Branche, die auch in den letzten Jahren durch die diversen Krisen hinweg weiter stark gewachsen ist. Während die großen und etablierten Marken und Konzerne dieser Branche allesamt mit vielen Milliarden bewertet sind und dementsprechend kurz- bis mittelfristiges Tenbagger-Potenzial eher ausgeschlossen erscheint, gibt es ein paar wenige neue Unternehmen, die sich in den letzten Jahren aufgestellt haben, um künftig und teils auch schon gegenwärtig unter den Marktführern mitzumischen. Erfahrende Private-Equity-Gruppen und Risikokapitalgeber setzen jüngst ebenso auf diese Branche, und zwar auf neue vielversprechende Marken, auf Unternehmen, die im Erfolgsfall wirklich das Potenzial haben, den Investmenteinsatz zu vervielfachen.

Vorreiter ON von 0 auf Milliarden

Mit der 2010 in der Schweiz gegründeten Marke On Shoes ist einem ambitioniertem Team bereits gelungen, eine sehr wichtige Rolle im Markt der Sneaker und Turnschuh einzunehmen. Quasi gefühlt aus dem Nichts heraus wurde in rund zehn Jahren mit einer neuen Marke ein Business aufgebaut, das zuletzt Sales im Milliardenbereich erzielt (Nike und Adidas erzielen jährlich gar ordentliche zweistellige Milliardenumsätze). Das Unternehmen On Holdings ist heute mit 12 Mrd. USD bewertet. Das einstige Start-up hat die Transformation zu einem Marktführer geschafft, wächst weiter massiv und baut seine Rolle am Markt konstant aus, die Aktie erscheint im übrigen aktuell durchaus attraktiv und könnte in den nächsten Monaten, vor allem auch auf Sicht der nächsten Jahre, eine sehr schöne Performance in Anlegerdepots bringen.

Nun, die wirklich frühe Stunde, die ist bei den On Shoes aber schon lange vorbei. Gerne hätten wir in den ersten Jahren nach der Gründung bei einer Seed-Runde investiert. Doch der Zug ist längst abgefahren, oder besser gesagt im Turbomodus davon gedüst. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Anteil der On Holding bei einer Bewertung von lediglich 20, 30 oder 50 Mio. USD bekommen können: Sie hätten eine unglaublich hohe Rendite erzielt, tausende Prozent Rendite! Nur leider konnten Privatanleger*innen gar nicht partizipieren bzw. wurden sie nie gefragt, vielmehr konnten diese erst einsteigen, als das Unternehmen bereits erfolgreich war, als man das Unternehmen bereits mit Milliarden bewertete. Mit der Aktie von Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1) bietet sich eine in unseren Augen jetzt einmalig große Chance, können Anleger*innen jetzt tatsächlich noch im Frühstadium und bei vergleichbar sehr niedrigem Bewertungsniveau investieren.

Die Sneakerbranche boomt: Von Krisen, Inflation und Co ist wenig zu spüren! Grounded People Apparel setzt auf meistverkauftes Sneakermodel der Welt

Die Sneakerbranche boomt, von Krisen, Inflation und Co ist wenig zu spüren. Sneakerfans, und hiervon gibt es viele, zahlen teils unglaubliche Summen für limitierte Kollektionen. Aus der Sneakerjagd sind sogar schon Geschäfte entstanden, die eigens nur seltene Kollektionen verkaufen, Sneaker teils für mehrere tausend Euro an Mann oder Frau bringen. Aktuell gibt es ein paar neue Sneakermarken, die gerade schnell wachsen. Axel Rigato, Allbirds oder Veja sind vielleicht dem ein oder Anderen ein Begriff. Die meisten dieser neuen Marken stehen für Nachhaltigkeit, und es ist es kein Geheimnis der Branche, dass das Thema Nachhaltigkeit für Kund*innen immer wichtiger wird. Während große Konzerne das Thema ebenso erkannt haben und teils allerdings (noch) eher Green Washing betreiben (die EU will dem jetzt einen Riegel vorschieben), gibt es ein paar junge Unternehmen, die das Thema Nachhaltig sehr ernst nehmen und sich bei Konsument*innen immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Erfolgreiche Private-Equity-Firmen haben den Trend längst erkannt und in das ein oder andere Start-up der Branche investiert. Auch erfolgreiche Seed-Investoren wie Leonardo DiCaprio haben ein Gespür für den Zeitgeist und setzen auf das Entstehen neuer großer Marken im Sneakersegment (DiCaprio hat in den nachhaltigen Band Loci investiert). Nun sind die meisten Türen dieser stark aufstrebenden Markenunternehmen für den "Otto Nomalverbraucher" verschlossen, nur akkreditierte Investor*innen können üblicherweise an Finanzierungsrunden teilnehmen.

Doch aufgepasst: Eines der Unternehmen, das laut dem bekannten US-Fashionmagazin Marie Claire schon kurz nach der Gründung "als eine der 13 besten nachhaltigen Schuhmarken" bezeichnet wurde, ist nahezu fast klammheimlich in seinem Gründungsland an die Börse gegangen und hat einige Millionen an Seedkapital von Risikokapitalgebern erhalten. Man setzt auf das meistverkaufte Sneakermodell der Welt in einer nachhaltigen Variante. Faire Löhne und besonders gute Arbeitsbedingungen seien der Standard des Unternehmens.

Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1) hat in unseren Augen tatsächlich alle Zutaten, die es benötigt, um schon kurzfristig in der Champion's League der Sneakermarken mitzuspielen. Das Unternehmen hat eine wirklich nachhaltige Alternative zu den international bekannten Chucks von Converse entwickelt.

Wirklich faire Bedingungen bei der Produktion der Schuhe von Grounded People Apparel

Das Forbes-Magazin zeigt sich begeistert vom Konzept, "eine Marke, die macht was sie sagt", der Rolling Stone findet die Schuhe "super stylish" und "unglaublich bequem". Das Unternehmen ist mit mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter als viele anderen, so sind beispielsweise die Sohlen aus alten Autoreifen, alle verwendeten Materialien rein natürlichen Ursprungs, rein pflanzlich (auch Klebstoffe), PETA-zertifiziert und werden faire Löhne an die Produzenten gezahlt, etwas, das nicht nur die zahlungskräftigen Millenials und die Generationen Y und Z wirklich ansprechen dürfte.

Und auch in Sachen Transparenz gehört man zu den Vorreitern der Branche: Jeder Rohstoff ist über ein Tracingsystem für Kund*innen nachvollziehbar. Nach den jetzt lancierten extremen Wachstumszahlen drängt sich unseres Erachtens ein Einstieg in das Unternehmen auf. Entsprechend der Vorzeichen rechnen wir mit einem sehr großen Erfolg, der sich auch auf die Aktie des Unternehmens entsprechend und ebenso im übertragenen Sinne "nachhaltig" auswirken dürfte.

Informieren Sie sich selbst über Grounded People:

Webseite: https://groundedpeople.com/

Filings von Grounded People Apparel (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Grounded People Apparel Inc.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Grounded People Apparel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung signifikante Aktienbestände in Grounded People Apparel und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Grounded People Apparel einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Grounded People Apparel und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Grounded People Apparel im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77 - 0

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Behörde gem. ECG: Örtlich zuständige Gewerbebehörde

Anwendbare Vorschriften: Österr. Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt)

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA39943T1049