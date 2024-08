Berlin (ots) -Wann sind wir endlich da? Lange Autofahrten können gerade für Kinder schnell langweilig werden. Um die Reisezeit für die ganze Familie angenehm und unterhaltsam zu gestalten, hat die Verti Versicherung AG ein Reise-ABC mit sieben Tipps zusammengestellt, die für eine kurzweilige Fahrt sorgen.A: Alle raten mitKlassiker wie "Ich sehe was, was du nicht siehst" können schon die Kleinsten spielen. Ab dem Schulalter sorgt "Kennzeichen-Raten" für Abwechslung: Die Kinder können versuchen, aus den Buchstaben und Zahlen auf den Kennzeichen anderer Autos Wörter oder kurze Sätze zu bilden. Wer die lustigsten oder längsten Wörter bildet, gewinnt. Auch Auto-Bingo macht vielen Kindern Spaß: Erstellen Sie vor der Abfahrt Bingo-Karten mit Dingen, die unterwegs zu sehen sein könnten, wie bestimmte Autos (zum Beispiel Modelle oder Farbe), Tiere oder Gebäude. Wer zuerst eine Reihe voll hat, ruft "Bingo".B: Bewegungspausen einlegenRegelmäßige Pausen sind wichtig, um die Beine zu vertreten und neue Energie zu tanken. Auch ohne Spielplatz kann man Kinder zu Bewegung animieren - zum Beispiel beim Tiere nachmachen: Alle galoppieren wie ein Pferdchen, hüpfen wie ein Frosch oder hoppeln wie ein Hase. Wer ein Stück Kreide mitnimmt, kann Hüpfekästchen aufs Pflaster malen oder eine Schlangenlinie, auf der alle Mitfahrer vorwärts und rückwärts balancieren müssen, ohne daneben zu treten.C: Challenges - kleine Wettbewerbe für unterwegsGerade mit mehreren Kindern lässt sich unterwegs Ablenkung durch kleine Wettbewerbe schaffen. Beliebt bei Autofahrten sind zum Beispiel eine Kennzeichen-Challenge (wer findet die meisten verschiedenen Kennzeichen aus unterschiedlichen Städten oder Ländern?), eine Reim-Challenge (ein Spieler sagt ein Wort, und alle anderen müssen ein passendes Reimwort finden) oder eine Lieder-Challenge (einer beginnt mit dem Singen eines Liedes, und sobald er stoppt, muss der nächste nahtlos weitersingen). Letzteres klappt am besten mit bekannten Liedern.D: Durst und Hunger vermeidenEin gut gefüllter Proviantkorb ist auf Reisen eine wichtige Grundlage. Am besten ist es, gesunde Snacks einzupacken. Prima als geeignet sind zum Beispiel Bananen, Äpfel und hartgekochte Eier. Sie lassen sich gut transportieren, sind leicht zu essen und können auch problemlos noch in den folgenden Tagen verzehrt werden. Noch wichtiger ist, ausreichend Getränke dabei zu haben, falls man in einen längeren Stau gerät oder eine Panne hat.E: Erlebnisberichte im ReisetagebuchEin Reisetagebuch, in dem die Kinder ihre Erlebnisse und Eindrücke festhalten können, ist nicht nur eine schöne Erinnerung, sondern auch eine tolle Beschäftigung. Spannend kann es auch sein, im Reisetagebuch alle Kennzeichen aus unterschiedlichen Städten zu notieren, denen man unterwegs begegnet, oder nach lustigen Kennzeichen zu suchen - vielleicht begegnet Euch ein DE-PP? Oder ein KA-FF?F: Fröhliche Musik-Playlists und HörbücherStellen Sie vor der Reise Playlists mit den Lieblingsliedern aller Familienmitglieder zusammen. Im Auto wird dann gemeinsam gesungen. Das kann man auch als "Auto-Party" für einen bestimmten Abschnitt der Reise ankündigen und so gerade auf einer langen Fahrt für ein Highlight sorgen. Auch vorab ausgewählte und heruntergeladene Hörbücher oder kinderfreundliche Podcasts können die Zeit wie im Flug vergehen lassen.G: Gemeinsame RoutenplanungLassen Sie die Kinder an der Planung der Route teilhaben. Viele Kinder mögen es, die Karte im Vorfeld der Reise mit ihren Eltern anzuschauen und mitzuentscheiden, wo Pausen eingelegt werden. Wer den ganzen Tag unterwegs ist, sollte die Gelegenheit nutzen, nicht nur an Autobahnraststätten zu halten. Hier lohnt es sich, auch mal einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen und ein oder mehrere Highlights abseits der Autobahn anzusteuern. Vielleicht gibt es einen tollen Aussichtspunkt, eine Sehenswürdigkeit oder sogar einen kleinen Badesee? Wenn Sie nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel" reisen, kommen Sie mit Ihrer Familie sicher entspannt ins Ziel.Grundlegend für eine entspannte Reise mit dem Auto ist natürlich auch die richtige Kfz-Versicherung. Alle Informationen zum Versicherungsangebot der Verti Versicherung AG sind unter https://www.verti.de abrufbar.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/5837926