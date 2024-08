Nach dem jüngsten Kursrutsch im DAX zeichnet sich am Dienstag eine Stabilisierung ab. Eine Stunde vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex einen Anstieg von 0,85 Prozent auf 17.486 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich deutlich im Plus erwartet. Sehr schwache Weltbörsen angesichts Rezessionssorgen in den USA hatten den DAX am Montag nicht verschont, die runde Marke von 17.000 Punkten hatte aber gehalten. Die für den längerfristigen ...

