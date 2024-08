NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikers im zweiten Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger noch sei die Bestätigung des Ebit-Ziels für das Gesamtjahr von 6 bis 6,6 Milliarden Euro, während viele am Markt mit weniger gerechnet hätten. Das etwas gesenkte Kursziel begründete Irving mit neuen Annahmen zum freien Mittelfluss./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 20:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004