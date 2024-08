NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. In einem zunehmend nervösen Markt dürften die Investoren Industriewerte wie Schneider auf Ergebnisrisiken für die zweite Jahreshälfte prüfen, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält Schneider für einen "relativ sicheren Hafen", auch wenn die Risiken für die zweite Jahreshälfte nach oben tendierten. Die Kurskorrektur sieht er jedoch als attraktive Chance für ein Investment in die Aktie an./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 18:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 05:00 / UTC





ISIN: FR0000121972