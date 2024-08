Regensburg (ots) -Natur wirkt. Sie ist heilsam, schenkt Kraft und innere Freude. Im Bayerischen Thermenland, zwischen Regensburg und Passau südlich der Donau ist es das Heil- und Thermalwasser, womit die Natur die Menschen beschenkt. Es ist wie ein Urlaub an der Quelle zum Wohlbefinden. Die Heil- und Thermalbäder Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach liegen eingebettet zwischen zahlreichen Flüssen, Wiesen, Feldern und wertvollen Naturrefugien. Immer in der Nähe, eine schöne Stadt für einen Ausflug sowie kleine Dörfer und Weiler, die wie Perlen in der Landschaft verteilt liegen. Oft spitzt der Kirchturm des nächsten Ortes als erstes aus der niederbayerischen Hügellandschaft hervor. Ländlich wohltuend sind die regionalen Produkte, die man in Hofläden und auf Bauernmärkten erstehen kann, oder sich, schon schmackhaft zubereitet, in den typisch niederbayerischen Gastwirtschaften munden lässt. Ein Urlaub im Bayerischen Thermenland ist vitalisierend für den Körper und macht zugleich den Kopf frei, denn es ist ein guter Mix aus Aktivsein, Entspannen und Genießen. Die Region ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln und über die Autobahnen A3 und A94 erreichbar.Informationen: www.bayerisches-thermenland.deSpritzig-perlendes Thermalwasser belebt die Sinne, schwarzes Moor umhüllt Körper und Seele, die Weite der grünen Landschaft schenkt Freiraum ganz für sich selbst. Eine Auswahl der besten Ziele und Erholungsideen macht eine Urlaubsentscheidung leicht:Die Kraft der Natur in Bad Birnbach: Heiße Mineralquellen und Kräuter entdeckenSie machen vital und schön. Kräuter und Früchte sind ein wahres Allheilmittel und Basis der Anwendungen in der Rottal Terme: Die Nachtkerzenpackung nährt die Haut, die duftige Wärme der Birnbacher Apfelpackung sorgt für Zellschutz und schenkt zudem reichlich Vitamine. Europas längster Thermenbach, 2400 Quadratmeter Wasserfläche in 30 verschiedenen Thermalwasserbecken beleben die Sinne in der Rottal Terme. Die Mineralstoffzusammensetzung des Thermalwassers wirkt in besonderer Weise gegen Stress und Erschöpfung. Wer die entspannende und kräftigende Wirkung des Heilwassers gepaart mit Bewegungs- und Entspannungstechniken noch verstärken will, kann sich über die eigens dafür entwickelte Kompaktkur AGES informieren. (www.badbirnbach.de)Die Luft ist so rein in Bad Griesbach: Wandern und KräftesammelnEs geht nicht darum, immer nur zu funktionieren, es geht darum, Körper und Seele in Gleichklang zu bringen. Heutzutage sitzt man viel im Beruf. Bewegung ist eine Herzensangelegenheit geworden und es tut dem Herzen gut. Bad Griesbach ist nicht nur sportliches Heil- und Thermalbad, sondern auch wegen seiner Luftreinheit und dem milden Schonklima ein besonderer Ort zum Regenerieren. Eine einzigartige grüne Landschaft liegt wie ein weites Mosaik um den Ort. Golfplätze, Nordic Walking-Strecken, Wander- und Radwege fügen sich ein in diese ländliche Wiesen-, Feld- und Waldlandschaft. Der Mineralstoffcocktail der Wohlfühltherme fördert die Ausdauerkräfte, die Beweglichkeit und das Wohlbefinden. Das Thermalwasser sprudelt aus rund 1.500 Metern mit bis zu 60 Grad Celsius an die Oberfläche und füllt insgesamt 16 Innen- und Außenbecken. (www.badgriesbach.de)Thermenradeln und Kraftquellentour in Bad Füssing: Europas beliebteste ThermeOft bleibt es beim Vorsatz, etwas mehr für sich zu tun. Im Urlaub ist es etwas anderes, endlich bleibt Zeit übrig, sich den eigenen Wünschen zu widmen. Sportliches und Genüssliches will sich die Waage halten, damit die Auszeit zum Rundum-gut-Paket wird. Wer sich Bad Füssing zum Reiseziel auswählt, kann Fitness und Wellness ausgeglichen kombinieren.Rund 10.000 Quadratmeter Wasserfläche verteilen sich auf 40 verschiedene Heilwasserbecken wie den Strömungskanal, Sprudelpools oder das Champagnerbecken. In der weitläufigen Bäderlandschaft findet jeder seinen Lieblingspool. Und das Besondere: Pro Stunde fließen 100.000 Liter frisches Wasser aus der 1000 Meter tiefen Quelle nach. So ist immer reines, schwefelhaltiges Heilwasser in den Becken, das gut für den Bewegungsapparat ist. (www.badfuessing.de)Genussreich unterwegs in Bad Gögging: Schwarzes Gold und regionale LebensmittelSelbstfürsorge ist nicht nur ein Modewort, es ist eine Einstellung, die Jahrtausende alt ist. Die Römer liebten ihre Bäderrituale. An diese alte Badetradition knüpft Bad Gögging an. Das schwefelhaltige Wasser ist gut für den Stoffwechsel und für die Verdauung und stärkt so den Menschen von innen heraus. Wie das Wasser, so das Moor, das zweite natürliche Heilmittel in Bad Gögging. Es wärmt nicht nur wunderbar, es verwöhnt die Tiefenmuskulatur und mobilisiert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Wenn es an Bändern, Sehnen oder Muskeln ziept, ist schwarzes Moor ein Geschenk der Natur und kommt als warme Packung, Vollbad oder Peeling zur Anwendung. Auch kalt kann man Packungen auflegen, Moortreten oder -kneten. (www.badgoegging.de)Urlauben wie ein Kaiser in Regensburg: Im Stadtleben und der Therme badenVon weitem schon sieht man die gotischen Domtürme, die Donau bestimmt das Landschaftsbild, Stadt und Land verzahnen sich im Regensburger Land. Hier eine Brücke, dort eine Fähre, Radfahrer am Flussufer, Jogger, Spaziergänger. Sie alle lieben diesen Fluss und die Verquickung von sprudelndem Stadtleben und der Ruhe des Landlebens.Ein paar Kilometer vor der Stadt liegt Bad Abbach mit dem Ruhepol Kaisertherme, die nach Kaiser Karl V. benannt ist. Einfach mal raus, das Wasser wirken lassen und entspannen ist das Motto vieler Badegäste, die die Stadt lieben und doch Ruhemomente im wohligen Thermalwasser suchen. Für aktive Schwimmer verfügt die Kaiser-Therme neben den Entspannungsbecken und einem Wildwasserkanal auch über ein großes Schwimmerbecken. So ist für Fitness und Erholung gleichermaßen gesorgt. (www.badabbach.de (https://www.bad-abbach.de/))