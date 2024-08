Lucid Group, der aufstrebende Konkurrent von Tesla im Bereich der Elektrofahrzeuge, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung. Der Umsatz kletterte von 151 Millionen auf 201 Millionen US-Dollar, übertraf damit die Erwartungen der Analysten und sorgte für positive Resonanz an der Börse. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung meldete das Unternehmen einen Verlust von 0,34 US-Dollar je Aktie, was die Prognosen der Experten übertraf. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, als der Verlust noch bei 0,40 US-Dollar je Anteilsschein lag, zeigt sich jedoch eine leichte Verbesserung der Geschäftslage.

Volatiler Aktienkurs und Zukunftsaussichten

Die Lucid-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zunächst positiv auf die Quartalszahlen und legte um 12,33 Prozent zu. Allerdings bleibt der Kurs volatil, wie der jüngste Handelstag zeigte, an dem das Papier zeitweise um 5 Prozent nachgab. Experten prognostizieren für das Unternehmen weiterhin herausfordernde Zeiten, mit erwarteten Verlusten bis ins Jahr 2026. Trotz dieser Prognosen sehen Anleger Potenzial in Lucids innovativer Technologie und seiner Position im wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge.

