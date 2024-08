Bern (ots) -Die Spital Emmental AG und die Lindenhofgruppe AG haben einen Rahmenvertrag unterzeichnet, der die Grundlage für eine zukünftige enge Kooperation bildet. Ziel der Partnerschaft ist es, die medizinisch-pflegerischen Leistungsangebote besser zu koordinieren und damit die Patientenpfade zu optimieren.Mit der ausgebauten Partnerschaft stimmen das Spital Emmental und die Lindenhofgruppe ihre medizinisch-pflegerischen Leistungsangebote noch besser aufeinander ab. So haben Patientinnen und Patienten aus dem Emmental künftig einen klar definierten, direkten und einfacheren Zugang zur spezialisierten und hochspezialisierten Medizin der Lindenhofgruppe. Nach einer Akutintervention bei der Lindenhofgruppe ist durch die Kooperation für die Patientinnen und Patienten eine rasche, heimatnahe Nachsorge an den Standorten Burgdorf und Langnau der Spital Emmental AG sichergestellt.Die Partnerinnen setzen ausserdem auf die Digitalisierung entlang des Patientenpfads. Der zeitnahe Austausch von behandlungsrelevanten Daten wird gefördert. Die Daten sind zeit- und ortsunabhängig zugänglich. Dies macht die transparente Kommunikation zwischen den Institutionen und den Fachspezialistinnen und -spezialisten entlang des Behandlungspfads möglich.Beide Institutionen arbeiten bereits erfolgreich zusammen, bislang begrenzt auf die Fachbereiche Orthopädie und Urologie. Mit dem Rahmenvertrag werden weitere medizinische Fachbereiche zugänglich gemacht. Die fortlaufende Weiterentwicklung der Partnerschaft wird zudem weitere Synergien in der organisatorischen Zusammenarbeit erschliessen. Zusammenfassend stellt die Kooperation eine hohe Kontinuität entlang des gesamten Behandlungspfades von Patientinnen und Patienten in hoher Qualität sicher - von der Erst-Konsultation bis hin zu hochspezialisierten Eingriffen.Die Spital Emmental AG und die Lindenhofgruppe AG freuen sich über den Ausbau der bewährten Zusammenarbeit. Mit der Koordination der medizinisch-pflegerischen Leistungen der Kooperationspartnerinnen und der erhöhten Transparenz in der Kommunikation dient die Zusammenarbeit vor allen Dingen dem Wohl von Patientinnen und Patienten.Spital EmmentalModern. Menschlich. Mittendrin Das Spital Emmental gewährleistet die medizinische und psychiatrische Versorgung inklusive Notfallversorgung für eine Bevölkerung von über 150 000 Menschen. Über 1600 Mitarbeitende kümmern sich rund um die Uhr an den beiden Standorten Burgdorf und Langnau um das Wohl der Patientinnen und Patienten und decken nahezu alle gesundheitlichen Bedürfnisse ab. Jährlich werden im Spital Emmental über 11 000 Patientinnen und Patienten stationär und fast 80 000 Menschen ambulant behandelt. Das Spital Emmental stellt zudem rund um die Uhr den Rettungsdienst für das ganze Emmental sicher.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 153'000 Patientinnen und Patienten, davon rund 28'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.chMehr aktuelle Informationen im Geschäftsbericht 2023 der Lindenhofgruppe.Pressekontakt:Medienstelle Spital EmmentalE-Mail: kommunikation@spital-emmental.chTelefon: 034 421 21 79Medienstelle LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100921980