Nach dem gestrigen Börsenbeben in Japan, Europa und den USA greifen Schnäppchenjäger schon wieder bei Aktien zu und schieben so die Aktienmärkte wieder nach oben. Aktuell kommt es zu einen kräftigen Rebound an den globalen Aktienmärkten. Der japanische Nikkei 225, der am Montag mit einem Verlust von 12,4 % den stärkten Ausverkauf seit 1987 erlebt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...