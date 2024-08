Kann der DAX nach dem Börsenbeben am Montag wieder auf die Füße kommen? Und was macht der zuletzt historisch schwache japanische Leitindex Nikkei? Außerdem wichtig: die Aktie von Zalando. Das Börsenbeben am Montag hat der DAX einen Tag später gut verkraftet. Im frühen Handel verzeichnete der deutsche Leitindex in den ersten Minuten wieder ein Plus von 0,67 Prozent auf 17.453 Zähler und konnte sich so zwischenzeitlich wieder über die viel beachtete ...

