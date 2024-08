Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte gaben anfängliche weitere Gewinne nach dem Stimmungsanstieg im US-Dienstleistungssektor zum Teil wieder ab, so die Analysten der Nord LB.Der ISM Services PMI habe sich im Berichtsmonat Juli klar verbessert. Mit einem Anstieg auf 51,4 Punkte habe der sehr wichtige US-Stimmungsindikator inzwischen sogar wieder über die magische Marke von 50 Zählern (Expansionsschwelle) springen können. Diese Erholungstendenzen bei der Stimmung der Unternehmen aus dem US-Dienstleistungssektor mögen helfen, den massiven Pessimismus etwas zu dämpfen, der nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten am Freitag an den internationalen Finanzmärkten aufgekommen sei. ...

