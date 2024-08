© Foto: adobe.stock.com



Was für ein Wochenauftakt! Aus Nervosität wurde Panik. Die Aktienkurse brachen auf breiter Front ein und schienen ins Bodenlose zu stürzen. Auch Gold und vor allem Silber konnten sich der Situation nicht entziehen.Gold - Hort der Sicherheit wankte Eigentlich müsste man meinen, dass Gold als sicherer Hafen gerade an Tagen, wie gestern, gesucht wird. Der knackige Rücksetzer des Goldpreises passt da eigentlich nicht ins Bild; zumal die Entwicklung der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen und die Schwäche des Greenbacks Gold in die Karten spielten. Heftige Abverkäufe, um den inflationär bemühten Begriff Crash zu vermeiden, haben oftmals ihre eigenen Gesetze. Die eingangs …