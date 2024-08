EQS-News: leon-nanodrugs GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

von Gen- & Zelltherapien München, 6. August 2024 - Die leon-nanodrugs GmbH (LEON), ein Pharmatechnologie-Unternehmen, das auf die Entwicklung von Nanoverkapselungssystemen für genetisches Material und andere Wirkstoffe spezialisiert ist, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde bekannt. Der neue Lead-Investor LBBW Venture Capital führte die Runde unter Beteiligung weiterer neuer Investoren und bestehender Gesellschafter wie Albany Private Equity Holdings Pty Ltd., CD-Venture GmbH, Eckenstein-Geigy-Stiftung, Signet Healthcare Partners, TVM Life Science Innovation I L.P. und anderen. "Ich freue mich sehr, dass wir diese Finanzierung in der geplanten Höhe abgeschlossen haben. Die liquiden Mittel werden in den weiteren Ausbau unseres Produktportfolios fließen. Unser Angebot an hochmodernen Geräten für Anwendungen im Bereich der Zell- und Gentherapie ermöglicht eine höchst wirtschaftliche GMP-Herstellung nanoverkapselter Zell- und Gentherapien in kleinen und patientenindividuellen Chargen. Diese Finanzierung erlaubt uns, den bestmöglichen strategischen Partner auszuwählen, um unsere Technologielösungen auf den Markt zu bringen", kommentierte Christian Nafe, Geschäftsführer & CFO von LEON. Die stark differenzierten Systeme von LEON bieten signifikante USPs, um bestehende Bedürfnisse bei der Herstellung von Klinikmaterial und kommerziellen Chargen zu bedienen: - NANOscreen: Bench-Top-System für vereinfachtes Formulierungsscreening

- NANOlab® : Bench-Top-System für die schnelle und effiziente Prozessentwicklung

- NANOme® : Aseptisches Produktionssystem für die Hochdurchsatz-Herstellung von kleinen und individualisierten Chargen nach GMP-Standard (Einwegkomponenten - Reinigung und Sterilisation nicht erforderlich)

- NANOus® : Großproduktionsanlage zur kommerziellen Herstellung steriler GMP-Chargen. Die dem Produktportfolio von LEON zugrundeliegende FR-JET®-Reaktortechnologie kann auch zukünftige Trägermaterialien nutzen und ist für minimale Chargenverluste optimiert. Sie ist Bestandteil aller LEON-Systeme und ermöglicht ein nahtloses Hochskalieren von der Prozessentwicklung bis zur kommerziellen Herstellung. Dr. Frank Mühlenbeck, Vertreter des Lead-Investors LBBW Venture Capital, wird dem Aufsichtsrat von LEON beitreten. Er erklärte: "Die Produkte von LEON ermöglichen die effiziente Entwicklung und Herstellung neuer therapeutischer Modalitäten, wie sie in der biopharmazeutischen Industrie derzeit entwickelt werden, einschließlich LNPs mit besonderem Fokus auf dezentralisierte, patientenspezifische Behandlungen. Zusätzlich zu diesem "bench-to-bedside"-Ansatz eignen sich die Produkte von LEON auch für CDMOs, die eine zentralisierte Herstellung solcher Therapeutika anbieten. Der Bedarf der Industrie an Produktionslösungen der nächsten Generation ist evident. Daher freuen wir uns, LEON dabei zu unterstützen, die schnelle, einfache und kostengünstige Nanoverkapselung von genetischem Material in allen Batchgrößen zum Erfolg zu bringen." Dr. Hubert Birner, geschäftsführender Gesellschafter von TVM Life Science Management und Aufsichtsratsvorsitzender von LEON, sagte: "Als LEONs langjähriger Investor begrüßen wir das Investment der LBBW VC, das zu einem für LEON entscheidenden Zeitpunkt kommt und den Einsatz unserer Produkte auf dem Markt zur Realität werden lässt. Die moderne Medizin setzt immer stärker auf Zell- und Gentherapien, so dass eine intelligente Lösung für eine kosteneffiziente, schnelle und dennoch zuverlässige und sichere Herstellung dringend gebraucht wird." ÜBER LEON-NANODRUGS Die leon-nanodrugs GmbH (LEON) entwickelt innovative Technologielösungen für die Nanoverkapselung von genetischem Material und pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Herzstück der hochmodernen Geräte von LEON ist die firmeneigene Nanoverkapselungstechnologie, das FR-JET®-System, das einen neuen Goldstandard für Effizienz und Zuverlässigkeit setzt. Mit dem Anspruch, revolutionäre Lösungen für die pharmazeutische Industrie anzubieten, ermöglicht das LEON-Produktportfolio einen hocheffizienten Weg, um schnell von der Entwicklung zur Herstellung von klinischen Chargen zu kommen. Dabei sind die Produkte von LEON so konzipiert, dass sie für alle Anforderungen optimale Ergebnisse liefern, ob es um die individualisierte Patientenversorgung oder um kommerzielle Herstellung im großen Maßstab geht. Dies eröffnet einen schnellen und effizienten Zugang zu personalisierter Medizin für Patienten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://leon-nanodrugs.com/ und folgen Sie uns auf LinkedIn . ÜBER LBBW VC LBBW VC wurde 1998 als eigenständige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg gegründet. Mit leidenschaftlichem Verständnis für Unternehmer und ihre Ideen investiert sie in innovative IT- und Life-Science-Unternehmen in der DACH-Region.

KONTAKT: MEDIENANFRAGEN: leon-nanodrugs GmbH

Christian Nafe

(Geschäftsführer & CFO, consultant to the company)

Telefon: +49-89-414248890

E-Mail: info@leon-nanodrugs.com MC Services AG

Katja Arnold / Eva Bauer



Telefon: +49-89-210228-0

E-Mail: leon-nanodrugs@mc-services.eu



