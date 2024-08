München (ots) -100 Menschen, eine Frage, zwei Antworten. In der ARD-Sendung "Die 100 - Was Deutschland bewegt" mit Ingo Zamperoni äußern 100 Menschen ihre Meinungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Zuhören, verschiedene Perspektiven kennenlernen und Sichtweisen überdenken - darum geht es in diesem Debattenformat von NDR und WDR.Die ARD zeigt zwei Ausgaben der Sendung mit Ingo Zamperoni im Ersten und in der ARD Mediathek. Die erste Ausgabe wird am 16. September 2024 um 21:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist dann ebenfalls in der Mediathek abrufbar. Die zweite Ausgabe wird im November gesendet.Christine Strobl, ARD Programmdirektorin: "Mit 'Die 100' haben wir ein multiperspektivisches Format, das Meinungen nicht nur darstellt, sondern die Bürgerinnen und Bürgern beteiligen sich aktiv mit ihren Meinungen in der Sendung. Der WDR und der NDR haben das Format im vorigen Jahr erfolgreich erprobt. Jetzt ist es Zeit, sich auch in der ARD auf diese Art kontroversen Themen zu nähern und zu diskutieren."In "Die 100 - Was Deutschland bewegt" beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung - und das auch visuell: Zwei Journalist:innen, in der ersten Ausgabe Anna Planken und Tobias Krell, tragen jeweils Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung vor. Die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen mit ihren Füßen ab. Eine Seite des Studios steht für "ja", die andere für "nein". Die Teilnehmenden können die Argumente durch ihre Position im Raum gewichten. Welche Argumente können die Bürgerinnen und Bürger überzeugen und welche nicht? Wer bewegt sich auf welche Seite und warum? Moderator Ingo Zamperoni fragt im Anschluss an die Abstimmung genau nach."Die 100 - Was Deutschland bewegt" ist eine Gemeinschaftsproduktion von NDR und WDR für die ARD. Zwei weitere neue Ausgaben von "Die 100 - Was Deutschland bewegt" werden noch in diesem Jahr im NDR Fernsehen und WDR Fernsehen ausgestrahlt.Pressekontakt:Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse und EventTabea WernerTel: 089 / 558944-867E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5838036