Open Banking ist ein Schlagwort, das Banken und FinTechs in den letzten Jahren immer wieder verwenden und über dessen Funktionsweise auch die Bankkund:innen im Bilde sein sollten. Was du dabei beachten solltest und wie du davon als Kund:in profitierst. Mit Open Banking können Bankkund:innen die Dienste ihrer Bank auch in anderen Umfeldern nutzen und beispielsweise die Services unterschiedlicher Direktbanken in einem Portfolio zusammenführen. In diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...