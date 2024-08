DJ PTA-News: CYANOPHY Laboratoire SAS: Wandelanleihe 2024-27 ab sofort frei zur Zeichnung

Aix-en-Provence (pta/06.08.2024/10:00) - Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 ist die Wandelanleihe der CYANOPHY Laboratoire SAS (CL) zur Zeichnung frei gegeben. Mit der erfolgten Schaffung der "Wertrechte" (d.h. die Wandelanleihe, dematerialisiert, gestückelt zu nominal à 100.000 EUR Nennwert) bei der SIX SIS Group Schweiz, dem Zentralverwahrer des Schweizer Finanzmarktes (CSD, Central Securities Depository) und internationale Sammelverwahrungsstelle (ICSD), vollzog die Gesellschaft den letzten Schritt In Richtung Emission am MTF Bond der Wiener Börse. Wie schon in der Pressemitteilung vom 15. Juli 2024 bekanntgegeben worden ist, fungiert die Bendura Bank AG as Zahlstellenmanager für die CL-Anleihe.

Alle wichtigen Informationen zur Wandelanleihe wurden bereits in der letzten Pressemitteilung bekanntgegeben, sollen jedoch nochmals aufgeführt werden:

Emittent: CYANOPHY Laboratoire SAS - Notierung: Wiener Börse, MTF Segment - ISIN Code: CH1365761050 - Betrag der Anleiheemission ("Wertrechte"): 30 Millionen EUR - Laufzeit der Emission: 3 Jahre - Mindestanlage: 100.000 EUR (oder ein Mehrfaches davon) - Zinssatz: 5% p.a. - Rückzahlung: Kapital bei Fälligkeit (zu 100% Nennwert) - Wandlung, jederzeit während der Laufzeit der Anleihe möglich. Alternative Wandlungspreise konditioniert per "incentive"-Wandlung:

* Jahr 1 (2025): 100.000 EUR konvertiert in 833 Aktien (20% Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 120,00 EUR) * Jahr 2 (2026): 100.000 EUR konvertiert in 741 Aktien (10% Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 135,00 EUR) * Ende Laufzeit (2027): 100.000 EUR konvertiert in 667 Aktien (0 % Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 150,00 EUR)

- Zinszahlung: jährlich - Nennwert je CL-Aktie: 20 EUR

Kontakt Investoren, Medien- und Analystenanfragen zu richten an: Harald Gruber Investor Relations Manager (IR), CYANOPHY Laboratoire SAS Telefon: +41 79 897 71 84 E-Mail: gruber@gruberconsult.ch

Über CYANOPHY Laboratoire SAS CYANOPHY Laboratoire SAS ist ein führendes Unternehmen für Innovationen im Bereich der Zellgesundheit. Das Produktportfolio umfasst ausschliesslich hochreine Extrakte aus den Mikroalgen Phycocyanin und Astaxanthin. Als Hauptausgangsprodukt wird die Miktroalge Spirulina mittels AI-Steuertechnik und (zukünftig) Photovoltaikanlagen energetisch versorgten, höchstwertigen Photobioreaktoren (PBR) kultiviert.

Als rein natürliche Wirkstoffe besitzen Phycocyanin und Astaxanthin besonders ausgeprägte antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind inbesondere für Menschen äusserst positiv.

Dank des Know-how (IP) der Gesellschaft in Bereich Mikroalgen und der Anwendung der patentierten Eko-Extraktionstechnologie (Spirulina wird mit höchstem Reinheitsgrad und ohne nennenswerte Qualitätsverluste zum Endprodukt Phycocyanin verarbeitet), sowie im nachfolgenden Produktionsschritt in die liposomale Form transformiert (gegenwärtig Phycocyanin, später auch Astaxanthin), resultiert eine bisher unerreichte Qualität der CL-Produkte in punkto Stabilität und Wirksamkeit. Die Gesellschaft beansprucht dadurch die Top-Position im Mikroalgenmarkt.

Die Unternehmensmission von CL definiert sich im erreichen von industriellen Lösungen zur Erhaltung und Verbesserung der Zellgesundheit, auf der Basis natürlicher, umweltfreundlicher Herstellungsverfahren. Die von CYANOPHY Laboratoire produzierten Wirkstoffe erzielen grösste Wirksamkeit und vermeiden gleichzeitig die synthetischen Produkten anhaftenden Probleme und Risiken.

Für weitergehende Informationen zur Gesellschaft: https://cyanophy.com

