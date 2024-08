Fielmann ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Brillen, Kontaktlinsen und verwandten Brillenprodukten. Das Unternehmen produziert und vertreibt verschiedene Brillen, darunter bifokale und varifokale optische Gläser, Sonnenbrillen, Brillengestelle und Kontaktlinsen. Das Unternehmen ist u. a. in Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden und Polen tätig. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 14:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Ulrich Brockmann, Head of IR der Fielmann Group AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-14-30/FIE-GR zur Verfügung gestellt.