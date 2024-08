Der DAX hat zum Start in die neue Woche weitere 1,8% an Wert verloren und ist dabei unter den GD200 gefallen. Rückblick: Nach Kursverlusten von 2,3% am Donnerstag und 2,3% am Freitag hat der deutsche Leitindex am gestrigen Montag weitere 1,8% eingebüßt. Dabei eröffneten die heimischen Blue Chips den Handel mit einem Gap-down bei 17.526 ...

