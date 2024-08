Der Online-Modehändler Zalando konnte im zweiten Quartal 2024 seine Profitabilität deutlich steigern, obwohl der Umsatz nur leicht zulegte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um fast 20 Prozent auf rund 172 Millionen Euro. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen einen kräftigen Gewinnanstieg. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die konsequente Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zurückzuführen, die Zalando in den vergangenen Monaten eingeleitet hat.

Marktreaktion und Ausblick

Die Börse reagierte positiv auf die Quartalszahlen. Die Zalando-Aktie legte im frühen Handel deutlich zu und konnte das am Vortag gerissene Kursgap schließen. Das DAX-Unternehmen hält trotz des herausfordernden Marktumfelds an seinen Jahreszielen fest. Anleger zeigten sich von der verbesserten Ertragskraft beeindruckt, auch wenn das Umsatzwachstum hinter den Erwartungen zurückblieb. Experten sehen in der gesteigerten Effizienz einen wichtigen Schritt, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Online-Händlers zu sichern.

