© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Die größte Pizzakette der Welt, Domino's Pizza, hat ihre Zahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und trotzt damit dem weltweiten wirtschaftlichen Gegenwind!Im ersten Quartal 2025 stieg der Konzernumsatz von Domino's um 2,5 Prozent auf 1,13 Milliarden US-Dollar. Verantwortlich dafür waren insbesondere höhere Franchise-Werbeeinnahmen in den USA, gestiegene Lieferkettenumsätze sowie ein Plus bei internationalen Franchisegebühren. CEO Russell Weiner zeigte sich zufrieden: "Unsere Hungry for MORE-Strategie zahlt sich aus. Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds wächst unsere Marktanteil im Quick-Service-Pizza-Segment sowohl in den USA als auch international …