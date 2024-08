Der Online-Marktplatz eBay verzeichnet trotz wirtschaftlicher Herausforderungen einen positiven Trend. Analysten haben ihre Prognosen für das Unternehmen angehoben, wobei das Kursziel von mehreren Finanzinstituten auf 58 US-Dollar erhöht wurde. Diese Anpassung erfolgte nach den Quartalsergebnissen, die die Erwartungen leicht übertrafen. eBay's Strategie zur Neupositionierung zeigt Fortschritte, mit einem Fokus auf nachhaltiges Wachstum im Gross Merchandise Volume (GMV). Das Unternehmen investiert in gezielte Kategorien und Werbung, um das Wachstum anzukurbeln und die Gewinnmargen zu schützen.

Aktienrückkäufe und Dividenden im Fokus

eBay plant, im Geschäftsjahr mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe auszugeben, was das Vertrauen in die eigene finanzielle Stärke unterstreicht. Mit einer robusten Bruttomarge von 72,03% in den letzten zwölf Monaten zeigt sich das Unternehmen gut positioniert, um Profitabilität und Wachstum zu balancieren. Zudem hat eBay seine Dividenden fünf Jahre in Folge erhöht, was die Attraktivität für Anleger steigert. Trotz der positiven Signale bleibt die Aktie kurzfristig voraussichtlich in einer bestimmten Handelsspanne.

