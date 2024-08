Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche findet die geldpolitische Sitzung der Reserve Bank of India (RBI) statt, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass die indische Notenbank den Leitzins auf dieser Sitzung unverändert bei 6,5% belasse. Die Inflation in Indien sei im Juni auf ein Viermonatshoch von 5,1% gestiegen, verglichen mit 4,8% im Mai, was auf höhere Lebensmittelpreise angesichts unsicherer Wetterbedingungen zurückzuführen sei. Darüber hinaus habe die RBI kürzlich die BIP-Prognose für das Haushaltsjahr 2025 von zuvor 7,0% auf 7,2% angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...