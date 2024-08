München (ots) -XO Life, ein führendes Digital Health Startup mit Unternehmenssitz in Deutschland, das mit seiner Meta-Plattform ImpactMonitor die digitale Produkt- und Therapiebegleitung von Patienten neu definiert, gibt die Ernennung von Dr. Jochen Hurlebaus zum neuen Chief Strategy Officer und VP Client Partnerships bekannt. Dr. Hurlebaus, der zuvor als globaler Leiter für digitale Gesundheitsinnovationen bei Roche Diagnostics tätig war, wird ab dem 01.08.2024 die internationale Expansion der ImpactMonitor-Plattform vorantreiben sowie strategische Partnerschaften mit multinationalen Unternehmen und wichtigen Organisationen im Gesundheitswesen aufbauen.In seiner neuen Rolle bei XO Life wird Dr. Jochen Hurlebaus strategische Initiativen leiten, um die globale Expansion des Unternehmens zu forcieren und das Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu erweitern. Der Fokus liegt darauf, das internationale Geschäft zu stärken und neue strategische Allianzen zu knüpfen.Dr. Hurlebaus ist promovierter Mathematiker und Bioinformatiker mit einem Executive MBA der ESSEC Paris und der Mannheim Business School. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit, wovon er in den vergangenen acht Jahren im Bereich digitale Gesundheit tätig war. Vor seinem Wechsel zu XO Life leitete Dr. Jochen Hurlebaus die globale Abteilung für digitale Gesundheitsinnovationen bei Roche Diagnostics. In verschiedenen Funktionen verantwortete er zahlreiche Innovationsprojekte zur telemedizinischen Patientenbetreuung, die signifikante Vorteile für Patienten brachten und die Grundlage für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle bildeten. Seine visionäre Führungsrolle führte zur Gründung und dem Wachstum von Startup Creasphere, einem globalen Innovationsprogramm, das weltweit erfolgreiche Co-Creation-Projekte mit fast 100 Startups im Bereich der digitalen Gesundheit ermöglichte."In XO Life's Plattformansatz, alle Patienten, Fachkreise und Hersteller auf einer einzigen Plattform zu vereinen, liegt ein enormes Potenzial, eine gesamte Industrie zu revolutionieren, die seit Jahren mit Herausforderungen wie fehlendem Patientenzugang, unzureichender Patientenaufklärung, mangelnder Adhärenz und isolierten Datenquellen kämpft", erklärt Dr. Jochen Hurlebaus. "Für Patienten muss die digitale Betreuung für ihre Medikamente, Produkte und Therapien so einfach wie möglich gemacht werden. Genau das verfolgt XO Life mit seinem Meta-Plattformzugang.""Wir freuen uns sehr, Dr. Jochen Hurlebaus in unserem Team willkommen zu heißen," sagt Friderike Bruchmann, Co-Founder & CEO von XO Life. "Seine langjährige Erfahrung und seine Vision werden uns helfen, unsere Plattform weiterzuentwickeln und weltweit zu expandieren. Wir sind überzeugt, dass sein Beitrag entscheidend sein wird, um unsere Mission zu verwirklichen und die digitale Gesundheitsversorgung für Patienten, Fachkreise und Hersteller zu revolutionieren."Über XO LifeXO Life hat eine weltweit einzigartige Meta-Plattform, die ImpactMonitor-Plattform, zur digitalen Produkt- und Therapiebegleitung von Patienten geschaffen. Patienten werden während ihrer Produktanwendung oder Therapie mit geprüften medizinischen und gesundheitsrelevanten Inhalten begleitet, erfassen ihren Gesundheits- und Therapieverlauf, erhalten personalisierte Insights sowie medizinischen Support von Fachexperten und können sich mit anderen Patienten austauschen.Hersteller erstellen ihre eigenen Produkt- und Therapiebereiche auf der ImpactMonitor-Plattform bieten diese mit eigenem Branding, eigenen Inhalten, Fragen und Services ihren Patienten an. Durch personalisierte Informationen und kontinuierliche Begleitung während der Therapien leisten die Hersteller einen wichtigen Beitrag zum Therapieerfolg, zur Therapietreue und zur Anwendungssicherheit für Patienten.XO Life zählt zu den großen Hoffnungsträgern im Gesundheitswesen und gehört zu den führenden Digital Health Startups in Deutschland und Europa. Im März 2023 wurde XO Life als eines von 10 Startups aus verschiedenen Wirtschaftszweigen für den Digital Award vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nominiert.XO Life arbeitet mit Weltmarktführern, SME sowie Rare-Disease-Herstellern in mehr als 30 Indikationen zusammen. Das User Engagement auf der Plattform liegt 10x höher als in einer durchschnittlichen Digital Health App und alleine letztes Jahr wurden über 120.000 medizinische Fragen durch Patienten beantwortet. Die ImpactMonitor-Plattform wird nun in allen europäischen Ländern und Sprachen angeboten.Website: www.xo-life.comLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xo-lifeYoutube: https://www.youtube.com/@xo-life/featuredPressekontakt:XO Life GmbHDr. Friderike BruchmannCo-Founder & CEOAgnes-Pockels-Bogen 180992 Münchenfriderike.bruchmann@xo-life.comXO Life GmbHc/o med in mind GmbHSabine DziewasSenior PR Consultant Corporate CommunicationsDachauer Str. 3880335 MünchenDziewas@med-in-mind.deOriginal-Content von: XO Life GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171785/5838127