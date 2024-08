EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Expansion/Jahresbericht

Erweiterung des Rum-Sortiments um Klassiker STROH - Diversa übernimmt Deutschland-Vertrieb ab 2025



06.08.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Underberg Gruppe integriert STROH-Produkte in ihr Vertriebssortiment

Partnerschaft soll Absatz der beliebten Marke aus Österreich in Deutschland fördern

Vorstandsmitglied Thomas Mempel: "Kooperation ist ein Zusammenschluss zweier traditionsreicher Häuser" Rheinberg, 06.08.2024 Die Semper idem Underberg AG erweitert mit der Aufnahme der Rum-Produkte der österreichischen Marke STROH ihr Portfolio an Distributionsmarken. Nach dem Ausbau der Partnerschaft mit der nordischen ANORA Group gibt es damit einen weiteren Neuzugang für das Third-Party-Geschäft der Underberg Gruppe. Ab dem 1. Januar 2025 werden die STROH-Produkte von der Diversa Spezialitäten GmbH, einem Tochterunternehmen der Semper idem Underberg AG, in Deutschland vertrieben. Das Sortiment der Österreicher mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee umfasst die Hauptprodukte STROH 80 Inländer Rum, STROH 40 Inländer Rum sowie STROH Jagertee. Das gebogene Flaschen-Design von STROH Inländer Rum ist inspiriert von einem Flachmann. Sie hat inzwischen Kultstatus und macht den STROH Rum zu einem beliebten Souvenir und Geschenk. Optimierung des Third-Party-Geschäfts gehört zur Strategie der Underberg Gruppe Die Kooperation mit STROH ist Teil der modifizierten Produkt- und Sortimentsstrategie der Underberg Gruppe. Die Fokussierung auf starke Partner hat einen Anteil an dem nachhaltig positiven Trend der Ergebnisqualität in den vergangenen Jahren. In dem jüngst veröffentlichten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023/24 stieg der operative Gewinn mit einem bereinigten EBITDA von 11,6 Mio. auf 12,8 Mio. Euro, bei einem Umsatz von 142 Mio. Euro (Vorjahr: 145 Mio. Euro). Damit gelang der Underberg Gruppe trotz des enormen Kostendrucks und der weiterhin sehr zurückhaltenden Konsumneigung eine Ergebnisverbesserung. Im Zuge des fortgesetzten Schuldenabbaus durch die vorzeitige Rückführung der Anleihe 2018/24 mit einem ausstehenden Volumen von zuletzt noch 10 Mio. Euro und die dafür zur Verfügung gestellten Gesellschaftermittel hat sich zudem die Eigenkapitalquote erhöht. STROH ergänzt das Rum-Portfolio der Diversa "Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Team der Sebastian Stroh Austria GmbH das Potenzial dieser österreichischen Traditionsmarke in Deutschland noch besser ausschöpfen können", sagt Thomas Mempel, Vorstand der Semper idem Underberg AG. "Zwei traditionsreiche Häuser haben sich für diese Kooperation zusammengeschlossen. STROH ist eine sehr bekannte und populäre Marke, für die wir in Deutschland Wachstumschancen sehen. Zudem ergänzt sie das Rum-Portfolio der Diversa Spezialitäten GmbH, so dass wir in dieser Kategorie noch besser aufgestellt sind." Karin Trimmel, Managing Director der Sebastian Stroh Austria GmbH, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Semper idem Underberg AG. Mit ihrer umfassenden Expertise und starken Vertriebsstruktur in Deutschland wollen wir unsere Produkte noch fester im deutschen Markt etablieren und viele neue Kundinnen und Kunden begeistern." Sebastian Stroh Austria GmbH: Die Marke STROH, "The Spirit of Austria", ist weltbekannt und weckt sofort Erinnerungen an heiße Schokolade und Grog im Skiurlaub oder an köstliche österreichische Süßspeisen, die durch das unverwechselbare STROH-Aroma perfekt abgerundet werden. STROH, eine Marke der Sebastian Stroh Austria GmbH, feierte 2022 ihr 190-jähriges Bestehen und erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Sie steht wie keine andere für Österreichs Genusskultur und Lebensfreude. Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Pressekontakt:

Christian Schönhals

Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation

Semper idem Underberg AG

Hubert-Underberg-Allee 1

47495 Rheinberg

Tel.: +49 2843/920-296

Mobil: +49 170/320 97 59

E-Mail: christian.schoenhals@underberg.com

www.semper-idem-underberg.com



STROH Rum



