The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrien, gibt bekannt, dass seine kurzzeitigen wissenschaftsbasierten Emissionsreduktionsziele von der Science Based Targets initiative (SBTi) genehmigt wurden

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240806206780/de/

The LYCRA Company has announced that the Science Based Targets initiative (SBTi) has approved its near-term science-based emissions reduction targets. (Photo: Business Wire)

Die SBTi hat bestätigt, dass die Zielsetzungen des Unternehmens für Treibhausgasemissionen (THG) der Bereiche 1 und 2 (Scope 1 and 2) mit einer 1,5-Grad-Celsius-Verlaufskurve übereinstimmen, wie im Pariser Abkommen empfohlen. The LYCRA Company hat sich verpflichtet, die absoluten THG-Emissionen der Bereiche 1 und 2 bis 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021 zu reduzieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen die absoluten THG-Emissionen der Bereiche 3 aus eingekauften Waren und Dienstleistungen im gleichen Zeitraum um 25 Prozent senken.

"Wir haben uns zwei Jahre lang bemüht, die besten Optionen für unser Unternehmen zu ermitteln sowie einen Fahrplan zur Kohlenstoffreduktion zu entwickeln", sagte Robert Johnston, Executive Vice President of Operations bei The LYCRA Company. "Dieser Plan umfasst Änderungen an unseren Prozessen, Produkten und wichtigen Inhaltsstoffen sowie die Einbindung interner und externer Interessengruppen."

Um die Scope-1-Emissionen zu reduzieren, stellt The LYCRA Company an seinen Produktionsstandorten auf weniger umweltschädliche Energiequellen um. Die Arbeiten zur Umstellung des Standorts Maydown in Nordirland auf umweltfreundlichere Brennstoffe sind bereits im Gange. Das Projekt soll bis zum ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Durch die Umstellung des eingekauften Stroms auf erneuerbare Energien mittels Energieattribut-Zertifikaten reduziert The LYCRA Company auch seine Scope-2-Emissionen. Dies ist an den Produktionsstandorten in Foshan, China, und Maydown, Nordirland, bereits geschehen. Zwei weitere Standorte werden in den nächsten zwei Jahren umgestellt.

The LYCRA Company arbeitet auch mit Lieferanten von Inhaltsstoffen zusammen, um auf weniger umweltschädliche Inputs umzusteigen und so seine Scope-3-Emissionen zu reduzieren. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Qore, um dessen Marke QIRA zu nutzen und biobasierte LYCRA-Fasern in großem Maßstab zu entwickeln und zu vermarkten. In den nächsten Jahren wird fast 30 Prozent der derzeitigen Spandex-Kapazität des Unternehmens auf bio-basierte LYCRA-Fasern umgestellt.

"Wir setzen uns für positive Veränderungen in unserer Branche ein und haben uns ehrgeizige Emissionsziele gesetzt, weil wir der Meinung sind, dass dies für den geschäftlichen Erfolg unerlässlich ist, vor allem aber ist es das richtige Handeln", sagte Gary Smith, CEO von The LYCRA Company. "Durch diese Veränderungen können wir nicht nur unsere eigenen Emissionen reduzieren, sondern auch die unserer Kunden."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, der sich verpflichtet hat, nachhaltige Produkte aus erneuerbaren, vor und nach dem Verbrauch recycelten Inhaltsstoffen anzubieten, die den Abfall reduzieren und die Voraussetzungen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist Eigentümer der Marken LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter lycra.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

QIRA ist eine Marke von Qore

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240806206780/de/

Contacts:

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com