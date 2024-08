Kaiserslautern (ots) -Schuster & Sohn präsentiert die weltweit erste und einzige HEION AnlageAm 28.8.2024, ab 14:00 Uhr lädt Schuster & Sohn herzlichst zur Eröffnung des "Future Fuels Park" in das IG Nord in Kaiserslautern ein.Seit 150 Jahren handelt Schuster & Sohn vorausschauend. So ist auch der neue "Future Fuels Park" entstanden, mit HEION CLEAN DIESEL® ER und dem Tanklager für innovative Kraft- und Heizstoffe der Zukunft.An diesem Tag wird unter anderem einer der Future Fuels "HEION®" präsentiert, mit dem Team von HEION, das über die Wirkweise der Anlage informiert und auch kritische Fragen gerne beantwortet.Schuster & Sohn beschäftigt sich intensiv mit dem Thema "Nachhaltigkeit""Wir unterstützen die Technologieoffenheit und sind uns bewusst, dass beim Einsatz flüssiger Energieträger ein Umdenken stattfinden muss. Wir halten Verbote für den falschen Weg und setzen auf Alternativen". (Silka Fritzinger, Vorsitzende der Geschäftsleitung)Neben innovativen Heizstoffen wie BLUE HEATING hat sich Schuster & Sohn auch besonders um das Thema "synthetische Kraftstoffe" gekümmert. GTL Diesel war der erste Kraftstoff im Portfolio, der ohne den Einsatz von Rohöl auskam. Mit HVO 100 und KlimaDiesel 25 folgt die nächste Alternative für den umweltbewussten Autofahrer."Weil uns die bestehenden Qualitäten nicht ausreichten, haben wir nach einem Partner gesucht, der unsere Anforderungen erfüllen konnte. Gemeinsam mit HEION haben wir in jahrelangen Tests einen Diesel entwickelt, der die lokalen Emissionen reduziert." (Torsten Meinken, Einkaufsleiter, Schuster & Sohn)"Wir sind froh, mit Schuster & Sohn einen kompetenten Partner gefunden zu haben, der unsere innovative Technologie weiter verfeinert hat und nunmehr exklusiv in Deutschland den von uns veredelten Diesel vertreibt." (Andreas Heine, Geschäftsführer von HEION)Technischer Background zu "Heion Clean Diesel® ER"Die Anlage im "Future Fuels Park" produziert 5 Mio. Liter HEION CLEAN DIESEL® ER (KlimaDiesel25) pro Jahr. Dadurch wird eine lokale CO2-Emissionsreduzierung erreicht und der Diesel erfüllt die DIN EN 590, sodass er bedenkenlos von allen Dieselfahrzeugen getankt werden kann.Der gemeinsam mit verschieden Universitäten entwickelte Diesel wird als HEION CLEAN DIESEL® ER als ein KlimaDiesel-Blend angeboten, der eine Reduktion von lokalen Emissionen verspricht. Das ER steht deshalb für "EmissionsReduziert". Erreicht wird dieses durch die Veredelung von normalen Diesel durch die HEION-Anlage und dem Beimischen von 26 % HVO, einem synthetischen Diesel, der aus Abfall- und Reststoffen gewonnen wird. Dadurch wird eine effektivere Verbrennung des Diesels erreicht und somit verringern sich Schadstoffe im Abgas teilweise erheblich.Schuster & SohnInnovation beginnt immer in der Gegenwart. So handelt Schuster & Sohn seit 150 Jahren in all seinen Geschäftsbereichen vorausschauend. Heute arbeiten 150 Mitarbeitern an fünf Standorten (in Rheinland-Pfalz und dem Saarland) an einer Perspektive für die Energieversorgung von morgen.So wurde der neue Diesel über drei Jahre hinweg immer wieder getestet und weiter verfeinert. Jetzt steht er den Kunden in Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn an den Schuster & Sohn Tankstationen zur Verfügung.HeionHEION GmbH ist ein innovatives Green Tech Start-up und hat eine Diesel-Reinigungsanlage entwickelt, die mit einem innovativen, patentgeschützten Verfahren Dieselkraftstoffe aufbereitet und reinigt. HEION CLEAN DIESEL® ER (KlimaDiesel25) senkt den Dieselverbrauch und der Ausstoß von CO2 wird um bis zu 9,3 % und der von Stickoxiden um ca. 16 % reduziert. Dies haben mehrere unabhängige Institute durch Motorentests attestiert.Ihre Ansprechpartner für RückfragenSchuster & Sohn: Torsten Meinken, torsten.meinken@schusterundsohn.deHeion: Andreas Heine, contact@heion-diesel.comPressekontakt:Schuster & Sohn: Torsten Meinken, torsten.meinken@schusterundsohn.deHeion: Andreas Heine, contact@heion-diesel.comOriginal-Content von: Schuster & Sohn KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175927/5838146