Gerresheimer ist ein vertikal integrierter Anbieter von Lösungen vor allem für die Pharmaindustrie und das Gesundheitswesen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und betreibt 35 Werke in 15 Ländern. Gerresheimer bietet eine sehr breite Produktpalette an, die pharmazeutische Verpackungen und Drug-Delivery-Systeme wie Insulin-Pens, Inhalatoren, Mikropumpen, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behälter für flüssige und feste Medikamente sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie umfasst. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 12:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Guido Pickert, VP Corporate IR der Gerresheimer AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-12-00/GXI-GR zur Verfügung gestellt.