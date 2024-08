Die INDUS Holding AG, gegründet 1989, ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologie- und zukunftsorientierte Industrietechnikunternehmen für die Segmente Maschinenbau, Infrastruktur und Werkstoffe. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Portfoliounternehmen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Market Excellence, Operational Excellence und Nachhaltigkeit. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 10:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Dafne Sanac, Head of IR der INDUS Holding AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter: https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-10-00/INH-GR zur Verfügung gestellt.