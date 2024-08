Die Norma Group SE ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von technischen Lösungen im Bereich der Befestigungstechnik. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Produktkategorien: Klemmen, Anschlüsse und Flüssigkeiten. Das Klemmen-Produktportfolio umfasst Schellenprodukte aus unlegiertem Stahl oder Edelstahl zum Verbinden oder Abdichten von Elastomerschläuchen. Das Produktportfolio der Anschlüsse umfasst Verbinder aus unlegiertem Stahl oder Edelstahl, die mit Elastomer- oder Metalldichtungen ausgestattet sind und als Verbindungs- und Dichtelemente für Metall- und Thermoplastrohre eingesetzt werden. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 9:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Guido Grandi, CEO der Norma Group SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-09-30/NOEJ-GR zur Verfügung gestellt.