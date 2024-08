Krypto-KI News: Bittensor explodiert über 30 % - jetzt in KI-Coins wie WienerAI investieren?

Nachdem in den letzten Tagen der Crash in der Finanzwelt auch die Kurse aller Kryptowährungen abstürzen ließ, gab es in den vergangenen Stunden ein erstes Aufatmen: Viele Coins konnten sich wieder erholen und innerhalb von 24 Stunden ein ordentliches Plus verzeichnen: Bitcoin legte um 3,68 % zu, während Ethereum in diesem Zeitraum sogar 5,39 % zugewinnen konnte.

Besonders stark zeigte sich allerdings Bittensor (TAO), denn der KI-Token ist einer der größten derzeitigen Gewinner. Doch auch das NEAR Protocol, der RENDER-Token und andere KI-Kryptowährungen zeigten einen besonders starken Zuwachs. Viele Anleger fragen sich deshalb, ob jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, um in die KI-Coins zu investieren.

Starke Kursanstiege für Krypto-KI-Branche

Mit einer Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar liegt das NEAR Protocol derzeit auf dem 21. Platz im großen Krypto-Ranking, doch ist es weiterhin unangefochten der größte KI-Token am Markt. Trotzdem konnte Bittensor in den letzten 24 Stunden wesentlich stärker performen (siehe Bild unten): Mit einem Kursanstieg von über 30 % liegt der TAO-Token derzeit auf einem Preisniveau von 252,72 US-Dollar und konnte damit nach dem gestrigen Crash wieder ordentlich zulegen. Allerdings liegt er noch immer 22 % unter dem Preis von letzter Woche, als er noch für über 320 US-Dollar gehandelt wurde.

Der Bittensor (TAO) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Eine ähnliche Aussage gilt allerdings für den gesamten KI-Bereich: Noch vor wenigen Tagen lag die Marktkapitalisierung der Krypto-KI-Sparte noch bei fast 32 Milliarden US-Dollar, bevor der Crash am Anfang der Woche diesen Wert auf derzeit 19,69 Milliarden US-Dollar drückte. Viele Krypto-Experten gehen davon aus, dass es noch einige Zeit dauern dürfte, bis der Krypto-Markt wieder das Pre-Crash-Niveau erreichen wird. Denn obwohl es teilweise recht große Erholungen gegeben hat, übersteigen die Nettoabflüsse der letzten Tage diesen Erfolg stark.

Klar ist allerdings auch, dass jetzt für viele Anleger der Zeitpunkt gekommen ist, um langfristig zu planen und den Tiefstand zum Kauf neuer Anteile zu nutzen. Außerdem sind seit dem Crash vor allem junge oder neue Krypto-Projekte gefragt, die ebenfalls auf eine KI-Nutzung setzen, sich jedoch bisher nicht am Markt etabliert haben. Allen voran konnte in den letzten Tagen WienerAI ($WAI) auf sich Aufmerksam machen, denn das Projekt konnte erst gestern den offiziellen Launch feiern, nachdem es einen äußerst erfolgreichen Presale durchlaufen hatte.

WienerAI-Launch schon jetzt ein voller Erfolg

Bereits seit gestern ist WienerAI als offizieller Token gelistet und kann damit auf den ersten dezentralen Kryptobörsen (DEX) gehandelt werden. In den Wochen zuvor durchlief der $WAI-Token einen äußerst erfolgreichen Presale, denn insgesamt kamen über 9 Millionen US-Dollar an Kapital zusammen. Jetzt bleibt erst mal abzuwarten, was die ersten Tage als Kursentwicklung bringen - denn tatsächlich ist der Token in den letzten Stunden bereits preislich über 50 % gestiegen.

Doch was genau steckt eigentlich hinter WienerAI? Die Idee ist simpel: Die Entwickler kombinieren einen Hunde-Meme-Coin mit moderner KI-Technologie, die in Form eines benutzerfreundlichen Interfaces eingesetzt wird. Hier können Plattform-Nutzer ihre Fragen rund um das Thema "Krypto-Anlagen" stellen, woraufhin der KI-Bot das World Wide Web nach der passenden Antwort durchsucht und diese so präsentiert, dass selbst Anfänger zufriedengestellt werden.

Besuche die WienerAI-Webseite für weitere Informationen!

Interessant ist auch die Tatsache, dass im Presale bereits das erste Staking-Programm implementiert wurde, das jetzt auch weiterhin aktiv ist. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 114 % geboten, die mit Sicherheit einer der Gründe dafür ist, dass das Projekt auch weiterhin für Anleger interessant bleiben wird. Denn der Staking-Pool wird noch zwei Jahre lang die $WAI-Belohnungen auszahlen.

Wer bislang nicht in WienerAI investiert hat, der sollte einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen. Gerade im Hinblick darauf, dass die KI-Krypto-Sparte derzeit erneut starke Gewinne erhält, könnte eine Investition in den $WAI-Token sinnvoll sein.

Jetzt in $WAI investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.