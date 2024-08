Pepe Coin crasht! Ist $PEPU jetzt die bessere Wahl?

Die aktuelle Marktphase ist für niemanden leicht. Selbst große etablierte Kryptowährungen wie der Bitcoin ($BTC) oder Ethereum ($ETH) haben in kürzester Zeit teilweise 30 % und mehr verloren. Noch härter hat es da viele Meme-Coins getroffen.

Und wenn es einen besonders hart getroffen hat, dann ist es $PEPE. Der ehemalige Liebling aller Anleger hat allein in den letzten 7 Tagen an die 40 % an Kurswert verloren! Keine rosigen Aussichten für den kleinen Frosch. Auch ein genauerer Blick auf den Chart zeigt, dass hier Anleger wohl so schnell keine Freude mehr haben werden. Doch glücklicherweise hat $PEPE einen Nachfolger, der das Ruder drehen könnte.

($PEPE ist in den letzten 7 Tagen um über 40 % gefallen - Quelle: pepeunchained.com)

Der Chart von PEPE lässt Übles vermuten

Der Chart von $PEPE zeigte bereits seit Längerem Anzeichen großer Schwäche und hatte eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebildet. Diese gehört zu den stärksten und markantesten Umkehrformationen, deren statistische Trefferquote von allen Umkehrformationen am höchsten liegt.

(Der Chart von $PEPE zeigt eine sogenannte SKS-Formation, bei der die Nackenlinie schon vor einiger Zeit durchbrochen wurde - Quelle: Tradingview.com)

Natürlich ist die reine technische Situation nicht allein der Grund für den starken Abverkauf, sondern die allgemeine Schwäche im Kryptomarkt. Aber diese trifft meistens eben genau die Coins am härtesten, deren charttechnische Situation schon von vornherein angespannt ist. So wie das bei $PEPE der Fall ist. Während $PEPE aber immer weiter an Kurswert und Marktkapitalisierung verliert, kann ein anderer Meme-Coin stark dazugewinnen.

Während PEPE fällt, sammelt PEPU fast 7,4 Mio. Dollar ein

Im selben Zug, wie $PEPE immer weiter an Wert verliert, konnte Pepe Unchained ($PEPU), der sich als Nachfolger des beliebten Meme-Coins versteht, immer weiter an Wert gewinnen. Fast 7,4 Mio. Dollar ist er mittlerweile wert und offenbar haben die Anleger immer noch großes Vertrauen in $PEPU, denn die Marktkapitalisierung steigt praktisch täglich an.

($PEPU erreicht schon jetzt eine Marktkapitalisierung von fast 7,4 Mio. Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Auch außerhalb der Marktkapitalisierung zeigt sich vermehrt, wie gefragt $PEPU mittlerweile ist. Das zeigt vor allem ein Blick auf die Social-Media-Kanäle X (ehemals Twitter) und Telegram. Dort folgen nämlich bereits fast 15.000 Anleger der Entwicklung von $PEPU. Auch diese werden mit jedem Tag mehr, was zeigt, wie hoch die Nachfrage nach $PEPU ist, und wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass der Meme-Coin seinen Vorgänger $PEPE übertrifft.

Das große Erfolgsgeheimnis von Pepe Unchained

Das größte Erfolgsgeheimnis von Pepe Unchained liegt jedoch nicht in den Social-Media-Kanälen, sondern in einer anderen, einzigartigen Eigenschaft. Denn $PEPU hat eine eigene Layer-2-Lösung. Einfach übersetzt bedeutet das, dass Pepe Unchained der erste Pepe-Coin ist, der eine eigene Blockchain besitzt! Das gibt Anlegern und Investoren gleich in mehrfacher Hinsicht fantastische Vorteile.

Einerseits können so nämlich Transaktionen deutlich schneller und unter geringeren Kosten als mit der Ethereum-Blockchain, an die $PEPE gekettet ist, durchgeführt werden. Andererseits könnten andere Meme-Coin-Entwickler ihre Coins zukünftig auf die $PEPU-Blockchain auflegen, wodurch um Pepe Unchained herum ein ganzes Ökosystem entstehen könnte! Damit würde $PEPU sehr schnell unter die größten Meme-Coins aufsteigen und alle frühen Investoren könnten unglaublich hohe Renditen realisieren.

