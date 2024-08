Die Märkte erholen sich nach dem Ost-Asien Schock

Werbung







Am Montag haben wir historische Sturze in den asiatischen Aktienmärkten gesehen. Die Stimmung war ungewiss, die wichtigsten Indizes im Westen sind auch gefallen. Dazu kommt heute schon die Erholung.



Die Unsicherheit im Markt war gestern Morgen viel größer als sonst. Der Tagesablauf fing mit Abstürzen im japanischen Nikkei 225 von über 12 Prozent auf 31.450 Punkten. Auch der australische S&P/ASX 200 durfte um mehr als 3,5 Prozent fallen. In Europa gingen dann Alle in Lauerstellung, die Anleger waren sehr vorsichtig und warteten auf die ersten Quotierungen vom DAX®, STOXX 50® und FTSE 100®. Bis zum Tagestief fiel der deutsche Leitindex fast um 4%, dennoch konnte der DAX® sich schon innerhalb des Tages erholen und endete den Tag mit einem 2 prozentigen Tagesverlust auf 17.330 Punkten. Auch in den USA waren die bekanntesten Indizes deutlich im Minus. Die glorreichen Sieben sanken alle zwischen 2,5 und 7 Prozent, was für Unruhen innerhalb der Investment-Community gesorgt hat.



Unter anderem könnte der Grund für den Verlust die Konjunkturdaten der letzten Woche aus den USA sein. Laut verschiedenen Medien fielen diese schlechter als erwartet. Nach dem überraschenden Tag sehen wir heute eine gewisse Erholung. Der japanische Leitindex steigt um mehr als 10% und steht leicht unter dem Eröffnungskurs dieser Woche bei 34.670 Punkten. Der DAX® befindet sich auch zwischenzeitlich leicht im Plus.

















Quelle: HSBC