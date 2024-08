EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Partnerschaft mit Europäischer Investitionsbank: IKB stärkt ihre Position als Finanzierer der nachhaltigen Transformation des Mittelstands



06.08.2024 / 12:00 CET/CEST

Partnerschaft mit Europäischer Investitionsbank: IKB stärkt ihre Position als

Finanzierer der nachhaltigen Transformation des Mittelstands European Investment Bank und IKB unterzeichnen Garantierahmen

Mobilisierung von insgesamt 400 Mio. € Kreditvolumen

Zielquote von 30 % für Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz [Düsseldorf, 6. August 2024] Mit der Unterzeichnung eines ersten Garantierahmens für die Absicherung eines Kreditvolumens in Höhe von 400 Millionen € nehmen die European Investment Bank (EIB) und die IKB Deutsche Industriebank AG eine unbefristete Partnerschaft auf. Vor dem Hintergrund eines geopolitisch herausfordernden Marktumfeldes verfolgt die EIB mit dem Garantierahmen das Ziel, durch die Übernahme von Kreditrisiken den Zugang des europäischen Mittelstands zu Finanzierungen zu verbessern. Mit der anteiligen Absicherung des Kreditvolumens verringert die IKB im Neugeschäft ihre risikogewichteten Aktiva und erhält längerfristig die Möglichkeit, den Garantierahmen fortlaufend in Anspruch zu nehmen. Mit dem Garantierahmen sollen insbesondere Projekte zur Verbesserung der Klimabilanz und für den nachhaltigen Umweltschutz mit einer ambitionierten Zielquote von 30 % berücksichtigt werden. "Dieses Abkommen stärkt die Position der IKB als Transformationsfinanzierer im Mittelstand", sagte IKB-Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Wiedmann. "Wir freuen uns, dass wir damit unser bestehendes Angebot zur Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten für unsere Kunden erweitern und noch attraktiver gestalten können", so Wiedmann weiter. Zielgruppe sind Unternehmen aller Branchen mit bis zu 3.000 Mitarbeitern, die in der EU investieren.

Kontakt:

Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, E-Mail: presse@ikb.de Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.









06.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

