WashTec hat im 2. Quartal 24 solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 6% zurück, während sich der Auftragseingang im Jahresvergleich aufgrund einer allmählichen Erholung der Gesamtnachfrage verbesserte, obwohl die Bedingungen in einigen Ländern immer noch recht schwierig sind. Die ausgewiesene EBIT-Marge verbesserte sich jedoch um 190 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, was auf sinkende Inputkosten und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen ist. Das Management ist zuversichtlich, das gesunde Niveau der Bruttomarge (H1: 30,0 %, +3,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) dank interner Effizienzsteigerungen und günstiger Materialpreise wie Stahl aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen geht außerdem dazu über, Stahl mit einmonatigen, statt sechsmonatigen Kontrakten zu kaufen, um sich besser an die Marktpreise anzupassen. In Anbetracht der bisher erzielten Fortschritte bekräftigte die Unternehmensleitung ihre konservative Prognose für das Geschäftsjahr 2024, wonach der Umsatz gegenüber dem Vorjahr stabil bleiben (+1% mwb est.) und das EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr steigen soll. Dies ist angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds verständlich. Strategisch arbeitet das Unternehmen an der Verbesserung der Geschäftsintegration, an der Erhöhung des Anteils der Abonnementdienste zur Stabilisierung der Einnahmen und an der Verbesserung des lokalen Vertriebs in Nordamerika. Mit einer aktuellen FCF-Rendite von ca. 10 % halten die Analysten von mwb research die Aktie für unterbewertet. mwb research bekräftigt die Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG