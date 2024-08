DJ AUKTION/Aufstockung fünfjährige Bundesobligationen klar überzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag fünfjährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war klar überzeichnet. Die Finanzagentur teilte Titel im Volumen von 3,284 Milliarden Euro zu und nahm Stücke im Umfang von 716 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro einstellte. Gebote erhielt der Bund in Höhe von 6,138 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. Juli.

=== Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 11. Oktober 2029 Volumen am offer 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,138 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,284 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,9 (2,0) Durchschnittsrend. 2,09% (2,39%) Wertstellung 8. August 2024 ===

August 06, 2024

