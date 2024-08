Nach Darstellung von SMC-Research habe die adesso SE im ersten Halbjahr zwar bei Umsatz und EBITDA zulegen können, doch sei das Ergebniswachstum enttäuschend ausgefallen. Daraufhin hat der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Gewinnschätzung für 2024 reduziert, auch die Profitabilitätsannahmen für die Folgejahre fallen nun vorsichtiger aus.

adesso habe vorläufige Zahlen für das zweite Quartal gemeldet und auf dieser Basis die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr reduziert. Die Hauptursache dieser Gewinnwarnung liege laut SMC-Research in der unter den Erwartungen liegenden Auslastung. Separat im zweiten Quartal habe das EBITDA zwar um 37 Prozent auf 9,9 Mio. Euro verbessert werden können, doch liege dieser starke prozentuelle Zuwachs vor allem an der sehr schwachen Vergleichsgrundlage aus 2023. In Summe der ersten sechs Monate sei das EBITDA hingegen lediglich um 10 Prozent auf 27,7 Mio. Euro gesteigert worden. Bei einem Umsatzwachstum um 16 Prozent sei damit die EBITDA-Marge von dem schwachen Vorjahreswert sogar weiter auf 4,4 Prozent gesunken. Auch sei laut SMC-Research das EBITDA-Wachstum nicht ausreichend gewesen, um den starken Anstieg der Abschreibungen, in denen sich vor allem die Leasing-Kosten widerspiegeln, zu kompensieren, weswegen das Halbjahres-EBIT, wie im Vorjahr, negativ ausgefallen sei.

adesso habe in Reaktion auf die Zahlen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr von zuvor 110 bis 130 Mio. Euro auf nun 80 bis 110 Mio. Euro reduziert. Auch die Analysten sehen die Profitabilitätsentwicklung nun vorsichtiger, was sich in reduzierten Margenschätzungen und einem von zuvor 200,00 auf nun 160,00 Euro gesunkenen Kursziel niedergeschlagen habe. Da der Kurs der adesso-Aktie aber ebenfalls deutlich gesunken sei, sehe man für sie weiter ein hohes Aufwärtspotential. Allerdings ändern die Analysten von SMC-Research ihr Urteil nun von "Strong Buy" auf "Buy", weil adesso die große Prognosetreue, mit der sich das Unternehmen über viele Jahre ausgezeichnet hatte, derzeit eingebüßt habe.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.08.2024 um 12:33 Uhr)

