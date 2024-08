Die Lufthansa-Aktie macht weiterhin keine Freude. Trotz eines kleinen Kursplus am Dienstag liegt der MDAX-Wert auf 4-Wochen-Sicht mit knapp sieben Prozent in den Miesen, seit Jahresanfang sogar um 27 Prozent. Wer bereits vor 20 Jahren in die Lufthansa investierte, fuhr im Vergleich zu DAX und MDAX noch deutlich schlechter. Heute vor 20 Jahren ging die Lufthansa-Aktie bei 6,64 Euro aus dem Handel. Wer damals kaufte, hat bis zum heutigen Dienstag - am Mittag steht die Aktie bei 5,65 Euro - ein Minus ...

