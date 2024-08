MercadoLibre: Starke Ausgangsposition für weitere Gewinne!

Ausbruch - und jetzt?

Rückblick

MercadoLibre wird immer wieder als das Amazon Lateinamerikas bezeichnet. Das Unternehmen ist im E-Commerce und als Online-Zahlungsdienstleister tätig. Nach einer Seitwärtsphase sahen wir mit der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen am vergangenen Freitag eine stark bullische Bewegung über die orange Trendlinie.

MercadoLibre-Aktie: Chart vom 05.08.2024, Kürzel: MELI, Kurs: 1776.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch nach den Quartalszahlen über die Trendlinie wurde ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Die nächste Swing-Bewegung könnte die Kurse in Richtung der psychologisch wichtigen 2.000-USD-Marke steigen lassen.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unterhalb der stark bullischen Kerze von Montag wären ein Warnzeichen. Geht es unter 1.600 USD, hätten die Bären wieder die Kontrolle.

Meinung

Im zweiten Quartal verzeichnete MercadoLibre ein hohes Umsatzwachstum. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 42 Prozent auf 5,07 Mrd. USD. Das operative Ergebnis betrug 726 Mio. USD, die operative Marge 14,3 Prozent. Um das grenzüberschreitende Angebot zu verbessern, hat MercadoLibre ein Fulfillment-Center in Texas eröffnet. Damit werden Käufern in Mexiko Lagerbestände von US-Verkäufern angeboten. Die Aktie des E-Commerce-Spezialisten zeigte in einem schwachen Marktumfeld Muskeln. Diese relative Stärke könnte dem MercadoLibre-Papier zu einer führenden Position im nächsten Marktaufschwung verhelfen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 90.04 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 600.01 Mio. USD

Meine Meinung zu MercadoLibre ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.